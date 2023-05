La campaña electoral sigue su curso en Betanzos y los candidatos dan a conocer sus propuestas electorales para ganar el favor y el voto de los vecinos betanceiros el próximo 28 de mayo. Las cuatro candidaturas: Partido Socialista, Partido Popular, Bloque Nacionalista Galego y Vox, presentan en sus proyectos asuntos de interés acerca de las infraestructuras históricas y de mayor relevancia.

Una de ellas es la Casa Gótica, considerada la vivienda más antigua de Betanzos. Sus piedras siguen en el mismo lugar en el fue derribada por su propietario en el año 2008, en el entorno de la Rúa da Cerca. Después de años de requerimientos que no obtuvieron respuesta, el Concello sacó a concurso en el último mandato el proyecto para reconstruir la fachada y la cubierta del inmueble de forma subsidiaria. Ninguna empresa optó al concurso y el contrato quedó desierto. Ahora, el Concello optó por reclamar los fondos al propietario de la parcela por la vía del apremio. A pesar de que se trata de un bien de propiedad privada, todos los partidos de Betanzos han abogado por adquirir la Casa Gótica y darle un uso público para el disfrute de todos.

Otro de los puntos de interés es el Centro Internacional de la Estampa Contemporánea, que acoge una importante colección de arte. Actualmente, se rige por una fundación de la que forma parte el Concello de Betanzos. El centro es propiedad de Jesús Núñez, que presentó al Ayuntamiento una oferta para la cesión de la institución en el año 2018. La de este momento era la segunda propuesta de los propietarios, que habían planteado donar tanto el edificio de corte modernista como la colección de arte que alberga, con la condición de poder disfrutar en usufructo del mismo, y exigían que el arrendamiento de la cafetería durase toda su vida.

Tras su fallecimiento, querían que la obra artística ocupase la parte alta del edificio. También ponían la condición de que el personal de la fundación se mantuviese adscrito a la misma hasta su jubilación. La última información por parte del Ejecutivo local es que se encargó una auditoría para llevar a cabo esta operación a comienzos de este mismo año 2023.

Los candidatos también tienen su interés en la forma de habilitar el casco histórico para la ciudadanía. El proceso de peatonalización de las calles de este entorno, con la consiguiente supresión del tráfico rodado, suscita las diversas opiniones y propuestas de las diferentes candidaturas a la alcaldía de Betanzos.

Estas mismas formaciones políticas tienen visiones muy diferentes en torno a los equipamientos, instalaciones y dispositivos que necesita la población betanceira con mayor urgencia, desde centros sociales y de conciliación familiar a la construcción de infraestructuras para el transporte público.

La recuperación del sistema de la ORA es otro de los asuntos a debate en esta campaña electoral tras su eliminación en el pasado mandato como consecuencia de los resultados deficitarios que arrojó durante años.

¿Qué usos le daría a la Casa Gótica?

María Barral (PSOE): “É é unha propiedade privada. Temos previsto levar a cabo a recuperación de toda a envolvente da mesma mediante unha execución subsidiaria. Se acaba sendo municipal, debería albergar un punto de atención ao peregrino...”

Cecilia Vázquez (PP): “A la Casa Gótica la convertiremos en el centro de interpretación del gótico”.

Amelia Sánchez (BNG): “Desde o BNG defendemos a adquisición da Casa Gótica para, tras a súa reconstrución, abrir un centro sociocultural para o Casco Histórico, xa que o noso casco carece de lugares de reunión para a veciñanza”.

Javier Manigrasso (Vox): “La destinaríamos a uso socio-cultural; abierta a asociaciones y actos culturales de todo tipo”.

¿Ve necesaria la peatonalización del casco histórico?

María Barral (PSOE): “É imprescindible avanzar nun casco amable para as persoas, con máis servizos públicos e zonas verdes”.

Cecilia Vázquez (PP): “En el casco histórico pensamos que debe convivir el peatón y el coche y lo que debemos es de facilitar plazas de aparcamiento para asentar población y fomentar la rehabilitación”.

Amelia Sánchez (BNG):“A mobilidade no casco a día de hoxe está rexida polo caos. Para nós a peonalización é un dos factores chave para devolverlle a vida a esta zona e recuperala como o centro de vida da veciñanza.

Javier Manigrasso (Vox): “Creemos que no es el Ayuntamiento quién debe decidir de forma unilateral; es necesario un acuerdo con vecinos comerciantes, por.lo que convocariamos a todos los implicados a participar democráticamente en dicha decisión”.

¿Está a favor de asumir el CIEC?

María Barral (PSOE): “O Concello debe presidir a Fundación e garantir a pervivencia da mesma e recuperar a importancia que tivo”

Cecilia Vázquez (PP): “Por supuesto que asumiríamos el CIEC y convertiremos la vivienda en residencia de artistas”.

Amelia Sánchez (BNG): O CIEC é un espazo cultural único, de grande relevancia no concello e na comarca. Estamos a favor de que se abra á veciñanza e que se visibilice o seu labor. Cumpriría estudar as condicións en que se asumiría esa xestión e valoralas con detalle.

Javier Manigrasso (Vox): “Totalmente de acuerdo en asumir dicha responsabilidad”.

¿Qué nuevo equipamiento priorizaría si gobierna?

María Barral (PSOE): “Varios. O Cim, o centro de día, o centro cultural Vicente de la Fuente...”

Cecilia Vázquez (PP): “Un centro de día en el edificio de sindicatos”.

Amelia Sánchez (BNG): “Unha das nosas propostas é a creación dun centro de orientación familiar e un centro de información á muller no Convento das Donas. Cremos que son servizos fundamentais para as mulleres de Betanzos e da comarca.

Javier Manigrasso (Vox): “Sustitución urgente de la pasarela de Infesta; construcción de un imtercambiador (estación autobuses)”.

¿Recuperaría la ORA?

María Barral (PSOE): “Non”.

Cecilia Vázquez (PP): “Recuperaríamos la ORA para visitantes, con descuentos para los vecinos de la comarca y 0 para residentes”.

Amelia Sánchez (BNG): A postura histórica do BNG foi a de loitar para eliminar a ORA, non tería sentido a súa recuperación, máxime de termos en conta os problemas de mobilidade do concello.

Javier Manigrasso (Vox): “No creemos necesario castigar económicamente a los vecinos con nuevas tasas o impuestos”.