¿Mereció la pena?

Por supuesto.

Muchos de los temas que alegaron para la moción siguen pendientes. El simulacro del río Maior, la pisa de patinaje, la avenida Sada y Contornos, la legalización del edificio con orden de derribo...

No están pendientes, están abiertos y antes estaban metidos en un cajón. Nos encontramos ordenadores vacíos, carpetas vacías… Hubo que hacer un trabajo de recopilación. El simulacro está pendiente de observación técnica. Y los otros expedientes se han puesto a caminar. En el tema de la pista de patinaje ya hemos recibido la semana pasada el último informe y en el de la modificación del plan general hubo que aprobar la imposición de penalidades y dar un plazo a los afectados para que aleguen Hay plazos administrativos, pero son procesos que se han llevado a cabo y que antes estaban parados.

Un par de meses después de aprobarse el simulacro en pleno sus ahora compañeros ya le afeaban al anterior alcalde la tardanza. Han tenido seis meses...

Entonces ni ellos ni nosotros teníamos información de cómo estaba, según ellos estaba todo muy bien definido pero no era así y hay que empezar la casa por los cimientos. No se había hecho nada. ¿Qué hay temas que pueden llegar más retraso que otros? Sí, como cualquier otra cosa, pero desde luego en nuestro programa de moción el checklist está bastante más cumplido que otros programas electorales de hace cuatro años.

Terminan el mandato como no adscritos tras ser expulsados de los partidos. ¿Siguen sin considerarse tránsfugas?

No, no lo somos, pero le voy a decir más, si lo fuésemos sería un orgullo porque nos presentamos por Sada, por los intereses de Sada, no por los de un partido [Alternativa dos Veciños] que ha mirado realmente poco por Sada. Igual deberían replantearse los partidos si los tránsfugas son ellos con Sada.

Se estrenó en política con un partido de izquierdas y ahora encabeza una lista con exediles del PP en puestos destacados. ¿Confía en mantener la confianza de los que la votaron en 2019?

Eso es la gente la que lo tiene que valorar, yo iría más al fondo de la cuestión. ¿Qué es ser de izquierdas? ¿Es decir que defendemos a la mujer trabajadora y después intentar que una funcionaria que pide un permiso de maternidad por tramos no se acoja a su derecho? ¿Significa no abrir penalidades a las empresas que ejecutan mal las obras? ¿Es evitar la ampliación del colegio y tenernos engañados diciendo que había que aprobar un plan especial del puerto? ...Yo diría que no. Ser de izquierdas es demostrar que estás con la gente, que ofreces ayudas a los que la necesitan, invertir los impuestos en servicios, obras y bienestar.

¿Unidos por Sada es de izquierdas?

Es un partido de gestión que mira por el bienestar en general. . Liberémonos de prejuicios, ante todo somos personas que trabajamos por Sada. Si nos interesase acceder a otros puestos en otros sitios ya estaríamos en otros partidos.

¿Por qué lo dice? ¿Le propusieron ser candidata por otro partido?

Sí.

¿Por cuál?

No lo voy a decir ahora.

¿PP?

Ahí lo voy a dejar. Y no son uno ni dos.

¿Cuáles?

Ahí lo voy a dejar.. .Unos me han llamado directamente, otros me han mandado recado y otros han venido después de la moción.

¿De qué se siente más orgullosa?

De no haber mirado para otro lado. Tenemos la obligación de denunciar lo que no está bien, la moción fue el último paso, hubo muchas llamadas de atención de las que se hicieron oídos sordos.

¿Si gobierna, cuáles serán sus prioridades?

Lo primero, escuchar a la gente. Después, llamar a las puertas de todas las administraciones, establecer las penalidades a quien corresponda, que se sepa que en Sada no se toleran malas gestiones ni malas obras. Y, evidentemente, ofrecer servicios a los ciudadanos. La infancia y la juventud están totalmente dejados de lado, igual que la gente mayor.

¿Actuaciones prioritarias?

Primero los arreglos de los desperfectos, como los de la Avenida Sada y Contornos, la pista de patinaje... Y después empezar a construir y evitar que se nos pasen por la puerta subvenciones. Lo primero que tuve que hacer al llegar a la Alcaldía fue firmar dos renuncias por no tener consignado presupuesto, eso no puede pasar. Lo primero es poner orden y establecer un plan de prioridades.

¿Y la obra del río Maior?

Evidentemente, porque vamos a hacer sugerencias al respecto, pero evitar las inundaciones es una prioridad fundamental.

¿A la hora de pactar, cuáles serán sus líneas rojas?

Nosotros nos sentamos con personas. Nos hemos sentado en un momento dado nueve personas con sensibilidades distintas y, a pesar de todo, había más cosas que nos unían de las que nos separaban. Vuelvo a tirar de la serie Borgen, los europeos se entienden, no veo por qué aquí seguimos siendo tan primarios.

¿Pero ve posible una alianza con Sadamaioría, por ejemplo?

No lo sé, hay gente que ya dice que no es posible, lo dicen ellos mismos. Yo no estoy valorando.

¿Pero por afinidades?

Hay muchas personas con las que todavía no hemos podido establecer un diálogo directo, no nos hemos sentado a hablar de esto. No toca ahora tampoco.