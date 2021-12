Consulta en este artículo las empresa que apuestan por el empleo hasta el último minuto del año. La mejor forma de finalizar 2021 es con salud y trabajo. De lo segundo te ayudamos nosotros. En el 2022 continuaremos aquí con más oportunidades laborales y con un único fin, que consigas trabajo. Ofertas de empleo en A Coruña en la última parrilla del año.

TÉCNICO/A RRHH para A Coruña

Iman selecciona para su oficina de A Coruña un técnico de RRHH para la gestión laboral de los diferentes trabajadores y empresas, selección de personal: publicaciones, criba, entrevistas, etc. y apoyo en otras áreas como PRL o formación.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a RRHH en A Coruña.

OPERARIOS/AS DE FABRICA SECTOR METAL para Padrón

En Iman Santiago de Compostela seleccionan operarios de fábrica para importante empresa del sector del metal.

Las tareas a realizar serán:

-Recepción de materias primas y adecuación de las mismas para su tratamiento en el proceso productivo.

-Preparación de perfiles de aluminio, corte y estiraje, procesos de tratamiento, lacado, etc

-Carga y descarga de chatarra y perfiles.

-Elaboración y preparación de pedidos para su distribución.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operarios/as de fabrica sector metal en Padrón.

TÉCNICO/A POSTVENTA para A Coruña

Tus funciones serán:

- Solucionar aquellas incidencias o problema.

- Ofrecer un servicio de calidad.

- Asegurar la satisfacción del cliente.

- Equipo de 6 personas a cargo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a postventa en A Coruña.

ADMINISTRATIVO/A para A Coruña

Desde las oficinas de Iman en A Coruña seleccionamos a un administrativo/a para una importante empresa de artes gráficas situada a las afueras de la ciudad.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a en A Coruña.

ASISTENTE/A PROGRAMA FORMACIÓN 2022 (DÍAS SUELTOS) para A Coruña

Desde Crit Interim buscamos un/a Asistente/a para programa de formación del 2022 desde marzo hasta noviembre para días concretos (días sueltos) de cada mes para importante empresa ubicada en La Coruña.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Asistente/a programa formación 2022 (días sueltos) en A Coruña.

ANALISTA DIGITAL para A Coruña

¿Quieres formar parte de una empresa consolidada en el mercado y trabajar como Analista Digital? En Campus Training seguimos creciendo y por ello queremos que formes parte de nuestro departamento de Marketing Digital.

Buscamos personas con capacidad de interpretación del dato, que proponga acciones para mejorar los mismos y detección de oportunidades, con conocimientos de experiencia de usuario y usabilidad, herramientas de analítica digital y de etiquetado (GTM).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Analista Digital en A Coruña.

DIRECTOR/A DE ARTE SENIOR para A Coruña

¿Estás interesado/a en formar parte de un nuevo proyecto en plena expansión como Director/a de Arte Senior? Buscamos una persona creativa, imaginativa, con pensamiento out of the box, resolutiva, proactiva y orientada al resultado.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Director/a de Arte Senior en A Coruña.

COORDINADOR/A DE BACK OFFICE COMERCIAL para Santiago de Compostela

Michael Page selecciona una persona para la coordinación del equipo de Back Office Comercial, coordinación de la gestión comercial con los Delegad@s Comerciales, gestión de pedidos y presupuestos, planificación y análisis de pedidos priorizando lo más urgente, gestión directa de cuentas recurrentes, seguimiento y análisis de stocks.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Coordinador/a de Back Office Comercial en Santiago de Compostela.

ASESOR/A ENERGÉTICO/A COMERCIAL para Ordes

Grupo Arestora precisa incorporar un/a Asesor/a energético comercialpara empresa de comercialización de energía, ubicada en Santiago de Compostela. Sus funciones serán hacer el seguimiento y ampliación de la red comercial basándose en los principios de profesionalidad, proximidad y confianza.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Asesor/a energético/a comercial en Ordes.

ESPECIALISTA EN PROCESOS QUÍMICOS-DISEÑO DE EDAR para Pontes de García Rodríguez (As)

Grupo Arestora precisa incorporar, un/a especialista en procesos químicos para diseño de EDAR para empresa de servicios de ingeniería, con centro de trabajo localizado en As Pontes de García Rodríguez (A Coruña).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Especialista en Procesos Químicos-Diseño de EDAR en Pontes de García Rodríguez (As).

OFICIAL DE PUENTE - BUQUE ATUNERO (ATLÁNTICO) para A Coruña

Grupo Arestora selecciona para multinacional española dedicada a la pesca y comercialización de atún, un/a Oficial de puente para su flota de buques atuneros.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Oficial de Puente - Buque Atunero (Atlántico) en A Coruña.

DIRECTOR/A COMERCIAL NACIONAL para Santiago de Compostela

Grupo Arestora, consultora de RRHH y rendimiento empresarial, precisa incorporar un/a Director/a comercial a nivel nacional, para importante grupo de empresas del sector de la construcción, ubicada en Galicia.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Director/a Comercial Nacional en Santiago de Compostela.

MECÁNICO/A DE AUTOMÓVILES A CORUÑA

Se encargará del montaje e instalación de los recambios y accesorios del automóvil, realizarán todas las operaciones de mecánica rápida tales como montaje de neumáticos, cambios de aceites, filtros, etc...y otras operaciones de mecánica pesada (embragues, distribuciones, etc.).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mecánico/a de automóviles A CORUÑA.

TÉCNICO/A DE REDES/NETWORKING para A Coruña

Las principales funiones que realizarás serán las siguientes: Seguimiento y resolución de problemas de las siguientes instalaciones, líneas de datos, equipos de electrónica de red, routers, controladoras de AP`s, switches, APs Wifi.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de Redes/Networking en A Coruña.

AUXILIAR TIENDA TELEPIZZA NOIA

Buscamos auxiliares de tienda que se encarguen elaborar nuestros productos, dar una excelente atención a nuestros clientes y apoyar en las tareas de tienda. Tu misión será crear las pizzas que luego viajarán a las casas de las personas, así que tendrás impacto directo en la creación de momentos que unen.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar tienda Telepizza Noia.

TÉCNICO/A AMBIENTAL para A Coruña

Desde Faster Empleo ETT, seleccionamos personal para reconocida empresa situada en A Coruña.

Buscamos personal con experiencia y/o formación en mantenimiento, fontanería, electricidad o jardinería.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a Ambiental en A Coruña.

CARPINTERO/A DE MADERA para Cesuras

Faster Empleo ETT selecciona a un/a Carpintero/a de Madera para importante empresa situada en Oza de los Ríos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Carpintero/a de madera en Cesuras.

RECEPCIONISTA/O HOSPITAL para A Coruña

Faster Empleo ETT selecciona a un/a Recepcionista para importante hospital situada en A Coruña, entres sus funciones principales se encuentran:- Atención al cliente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Recepcionista/o Hospital en A Coruña.