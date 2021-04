Desde el teletrabajo hasta las restricciones a la movilidad producidas en el marco de la pandemia Covid-19, pasando por una creciente concienciación con respecto al cuidado del medio ambiente. Son solo algunos de los motivos que explican por qué los desplazamientos en coche particular se han reducido en el último año.

Así es: en mitad de una pandemia mundial, hay muchos conductores que han disminuido los traslados en su coche particular, o bien porque sus empresas les han permitido acogerse a la modalidad de teletrabajo, o bien porque han reducido los desplazamientos largos, ya sea por las medidas preventivas implantadas desde su comunidad autónoma o por el miedo al contagio.

Además, también están los que, por estar concienciados con el medio ambiente, han cambiado el coche por un medio de transporte menos contaminante, como puede ser el caso de la bicicleta o del patinete eléctrico.

¿Es el seguro obligatorio aunque no use el coche?

Son muchos los propietarios de coches que se preguntan si al llevar un largo periodo de tiempo sin conducir, podrían dar de baja la póliza anual de su vehículo, para ahorrarse ese gasto, pero lo cierto es que los coches deben tener seguro de forma ininterrumpida desde que se dan de alta en la Dirección General de Tráfico, tal y como indica el Real Decreto 8/2004 sobre el seguro de responsabilidad civil obligatoria y el seguro en la circulación de vehículos a motor.

Es importante tener en cuenta que si se da de baja el seguro del coche de forma temporal se está incurriendo en un delito que podría sancionarse con multas de entre 600 y 3.000 euros, a no ser que el vehículo se dé también de baja. Un proceso, este, muy tedioso y poco recomendable.

Hello Auto Flex: el seguro de coche por días. Paga un precio más justo por lo que conduces

El cambio en los hábitos de los conductores de Coruña es lo que ha impulsado a Hello Auto a lanzar el primer seguro de coche por días, en el que los usuarios podrán contratar un seguro temporal, pagando una reducida cuota mensual, más un pequeño importe por cada día que utilicen su coche.

El CEO de la aseguradora, Manuel Santiago, afirma que “discriminar por ciudades va en contra de la verdadera conducción de los conductores. No es justo que te den un precio u otro según la ciudad en la que vivas”. La elección de Coruña para el lanzamiento de Hello Auto Flex se fundamenta en que “es una ciudad en la que ha aumentado el teletrabajo y el uso de transportes alternativos más respetuosos con el medio ambiente”.

La póliza de seguro de coche Hello Auto Flex tiene un precio que va desde los 9,99 euros al mes y desde 0,49 euros por cada día que se conduzca. Una modalidad de seguro que beneficia a los conductores que hayan optado por hacer un uso más racional del coche, ya sea por concienciación medioambiental o por cambio en las circunstancias laborales y/o personales.

Santiago indica que “este seguro es para personas que no conducen todos los días. El pago por días permite un importante ahorro para todos los que no sean conductores habituales”. El seguro Hello Auto Flex es una novedad y está llamado a ser toda una revolución en el sector de los seguros de coches.

Hello Auto Smart: el seguro que beneficia a los buenos conductores

En un sector tan tradicional como el de los seguros de coche, ir aumentando el precio de la póliza de forma progresiva por la mutualización del riesgo, se ha convertido en una práctica habitual. Una circunstancia que acaba repercutiendo también a todos los conductores, incluso a los buenos.

Precisamente, Hello Auto se ha propuesto revertir esa situación con un nuevo tipo de seguro, Hello Auto Smart, que permite que los buenos conductores pueden beneficiarse de un descuento de hasta el 50% en la renovación de su póliza.

¿Cómo funciona Hello Auto Smart? Pues diseñando una póliza a medida del conductor en el segundo año, la cual se calcula teniendo en cuenta su forma de conducir el coche, el entorno en el que lo conduce y cuánto tiempo pasa al volante. Además, la aseguradora tecnológica permite elegir entre una forma de pago mensual o anual. Para Santiago, este tipo de póliza “permite reconocer la buena conducción y ajustar el precio de la misma en la renovación”.

Ambas modalidades de seguro, Flex y Smart, ofrecen 3 tipos distintos de cobertura: a terceros, que cubre al titular del seguro en caso de accidente contra otro vehículo y sus pasajeros; a terceros al que se le suma una cobertura ante robo, incendios o fractura de la luna; y un seguro a todo riesgo con franquicia.

Hello Auto Connect, el asistente de conducción más avanzado

Una vez conocidos los dos tipos de seguros que ofrece Hello Auto, es bastante habitual preguntarse ¿cómo van a saber cuánto y cómo conduzco? La respuesta es fácil, a través del asistente de conducción más avanzado del mercado, que recibe el nombre de Hello Auto Connect. Un dispositivo valorado en 149 euros que los clientes de la aseguradora reciben de forma gratuita.

Hello Auto Connect se encarga de registrar todos los datos sobre la conducción del vehículo, pero también “ofrece muchos servicios que ayudan al conductor y mejoran su seguridad”, indica el CEO de la compañía.

Entre las diferentes funcionalidades que incluye se encuentra el asistente de velocidad, la cámara, el sistema de geolocalización, las notificaciones del estado del vehículo, el avisador de radares y el sistema e-call, que contacta con el centro de emergencia de la aseguradora en caso de accidente.

El objetivo es convertir Hello Auto Connect “en la plataforma de coche conectado más avanzada del mercado”, por eso se está trabajando en la incorporación de nuevas funcionalidades como la conexión WIFI 4G, un sistema antirrobo e incluso añadirle la opción del mando del garaje.

Hello Auto, a la vanguardia en el sector de los seguros de coche

La aseguradora digital Hello Auto, de origen sevillano, surgió con el objetivo de cambiar el sector, ante el inmovilismo de las aseguradoras tradicionales. Para Manuel Santiago, los seguros actuales “no distinguen los buenos, de los malos conductores y es por eso, por lo que los buenos conductores acaban pagando de más. Queremos convertir los coches de nuestros clientes en vehículos conectados para mejorar la seguridad vial y terminar con el fraude”.

El capital de la compañía es 100% español y cuenta con el apoyo de las principales reaseguradoras a nivel mundial, como Mapfre Re, Munich Re, Scor y Swiss Re.

Para conocer mejor las diferentes tarifas y coberturas que ofrece Hello Auto, se puede visitar su calculadora online a través del siguiente enlace: