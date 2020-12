Último cartucho para encontrar trabajo en las horas previas al adiós de un 2020 que pasará a la historia recordado por una pandemia mundial y los nuevos hábitos adquiridos para poder sobrellevarla. Desde iberempleos.es te deseamos mucha suerte y te facilitamos esta última selección de ofertas de empleo en A Coruña antes de finalizar el año.

Electromecánicos, especialistas en climatización, agentes comerciales para oftalmología, auxiliares de geriatría, informáticos...son algunas de las oportunidades laborales, que encontrarás en este artículo, preparadas para inscribirte.

Michael Page selecciona:

Delegad@ Comercial - Oftalmología para A Coruña

Publicado: 28/12/2020 - 14:06

Funciones del puesto:

Visita médica a especialistas

Gestión y captación de clientes sector privado y público

Presentaciones y demostraciones de productos

Negociación de tarifas y promociones

Sales Executive Manager España para A Coruña

Publicado: 28/12/2020 - 14:06

· Develop new business opportunities within Textile sector but also other potential customers.

· Promote our label, packaging products and creative collections.

· Establish our digital solutions (RFID & NFC) on the market.

· Create new accounts by using at best pre-established connection with and with the customers.

· Provide excellent and reliable service and communication toward customers and prospects.

· Coordinate label developments with our Hong Kong, China, Vietnam, Bangladesh, Turkey teams.

· Build up and maintain close relationships with the apparel and fashion brands / designers / buyers.

· Handle price & terms negotiations.

· Deliver sales targets agreed on with GM:

RESIDENCIAL BRIBES selecciona:

Auxiliar geriatría para Cambre

Publicado: 29/12/2020 - 07:00

- Jornada completa.

Selección de auxiliar de geriatría.

40 horas semanales en turnos de mañana tarde y noche.

MATID INCREMENTAL selecciona:

Becario Delineante para Arteixo

Publicado: 22/12/2020 - 13:57

- Jornada completa.

Incorporación para una persona al equipo de oficina técnica.

Entre sus labores estaría el trabajo con planos mediante uso de Autocad y Revit.

Es necesario nivel medio alto de inglés sobre todo Oral. Se realizara prueba.

Necesario cumplir requisitos para Beca FUAC/FEUGA

LoxamHune selecciona:

Electromecánico para empresa alquiler de maquinaria para A Coruña

Publicado: 24/12/2020 - 09:26

- Contrato a tiempo parcial.

- Jornada completa.

Grupo LoxamHune requiere incorporar un electromecánico en su base de Coruña.

Las funciones principales y responsabilidades serán:

Comprobar y revisar la maquinaria que ha sido previamente reparada, supervisando las salidas y entradas de maquinaria en el taller, para tener el control de activos, así como el del estado de la maquinaria.

SPEED SOUND selecciona:

Agente Comercial Autónomo en A Coruña y Lugo

Publicado: 29/12/2020 - 09:28

- Contrato autónomo.

Se necesita agente comercial para zona de A Coruña y Lugo, empresa especializada en equipos de sonido para vehículos, sistemas de seguridad y productos de ferretería y consumo.

ANANDA / Coruña selecciona:

CLIMATIZADOR/A para A Coruña

Publicado: 30/12/2020 - 10:41

- Jornada completa.

Se precisa oficial que sepa realizar instalaciones de climatización tanto de tubería frigorífica como de conductos. Experiencia de más de cinco años en el sector. Que disponga de los cursos de prevención

