Los bancos todavía no saben nada de los avales ICO: ¿Qué otras ayudas hay para que los jóvenes puedan comprar su primera vivienda?

Pese a que el Gobierno aprobó definitivamente el pasado mes de febrero los avales del ICO con los que pretende financiar, en algunos casos, hasta el 105% del precio de compra de las viviendas que adquieran los jóvenes españoles que cumplan los requisitos de la norma, los ciudadanos todavía no tienen acceso a ella. Esta medida, que nació con el objetivo de ayudar a las personas de hasta 35 años que no puedan acceder a una vivienda en propiedad porque no cuenten con los ahorros suficientes para pagar la entrada y los gastos, además de a las familias con hijos o monoparentales, todavía no está 100% en marcha.

Todavía queda que el Gobierno y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) lleguen a un acuerdo sobre los entresijos de la normativa y, a partir de ahí, empezar la negociación con las entidades financieras para que se adhieran al plan. Por este motivo, todavía los bancos no tienen información al respecto ni pueden ofrecer los avales a los usuarios. Y es que, para solicitarlos, los futuros hipotecados tendrán que hacerlo a través de las entidades que les den la hipoteca.

No obstante, como explican desde el comparador hipotecario iAhorro, “esta ayuda estatal no es la única a la que pueden acogerse los jóvenes españoles”. Po un lado, desde el comparador aseguran que “hay seis comunidades que ofrecen subvenciones muy similares a la que ha aprobado el Gobierno con los avales ICO” y otras “que cuentan con otro tipo de avales o garantías para la compra de viviendas en municipios pequeños, de menos de 5.000 o 10.000 habitantes, o que se encuentren en áreas de rehabilitación integrada”.

Las que ofrecen ayudas similares a los avales ICO son Andalucía, las Islas Baleares, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Galicia y la Región de Murcia. Aunque cada autonomía pide unos requisitos diferentes a los beneficiarios:

Andalucía: Ofrece hasta un 95% de financiación (80% del banco y un 15% adicional por parte del Gobierno autonómico) a todos los jóvenes de hasta 35 años incluidos que quieran comprar su primera vivienda en propiedad. Eso sí, esta vivienda no puede superar los 295.240 euros (en caso de tener una calificación energética A o B los 354.288 euros) y tiene que destinarse a residencia habitual y permanente durante al menos dos años. La Junta de Andalucía no especifica límite de ingresos de los beneficiarios ni fecha de fin de solicitud, por lo que el plazo para pedirla en las entidades colaboradoras (CaixaBank, Cajamar, Cajasur, Caja Rural de Granada, Caja Rural del Sur, Ibercaja, Banco Santander y Unicaja) está vigente.

Baleares: Ofrece, hasta el 31 de diciembre de 2024, una ayuda para compra de primera vivienda, sin límite de edad. A ella podrán optar todas las personas que tengan su residencia continua o discontinua en Baleares durante al menos cinco años y cuyos ingresos brutos anuales no superen los 57.117,67 euros o, en caso de comprar con otras personas, el conjunto de sus ingresos no supere los 64.257,38 euros brutos anuales. Respecto al precio de la vivienda, el límite está en los 270.151,20 euros y la ayuda que ofrece el Gobierno balear es de un 20% del precio de la vivienda, que sumado al 80% del banco, hace que los beneficiarios puedan conseguir hasta un 100% de financiación y solo tengan que pagar los gastos. Las entidades adheridas al plan son: CaixaBank, Caixa Pollença y Cajamar.

Castilla y León: La Junta de Castilla y León ofrece una garantía para que los jóvenes que tengan una edad igual o inferior a 35 años puedan optar a una financiación máxima del 97,5% del precio de la vivienda: el 80% del banco y un 17,5% extra del Gobierno autonómico. En este caso, los beneficiados deberán destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda avalada durante todo el periodo en que esté vigente la garantía. Además, no puede superar los 240.000 euros y debe ser una vivienda libre. En cuanto a los límites salariales, la Junta informa que los ingresos de los solicitantes no podrán superar los 42.000 euros brutos al año. El plazo de presentación de las solicitudes se extiende hasta el 15 de diciembre de 2024 y se puede pedir en CaixaBank, Banco Santander, Unicaja, CajaViva, Ibercaja, Cajamar y las cajas rurales de Zamora, Soria y Salamanca.

Comunidad de Madrid: El Gobierno madrileño ofrece una ayuda por la que los ciudadanos de hasta 40 años que vayan a comprar una vivienda en esta autonomía puedan optar hasta al 100% de la financiación: 80% del banco y 20% adicional de la Comunidad. Eso sí, el inmueble tiene que destinarse a residencia habitual y permanente durante al menos dos años y su precio de compraventa no puede superar los 390.000 euros. No se especifica salario límite de los beneficiarios ni fecha de fin del plan, y puede solicitarse en Imagin (banco online de CaixaBank), Banco Santander, Ibercaja, ING, Kutxabank, Abanca y Unicaja.

Galicia: La Xunta de Galicia ofrece a los jóvenes menores de 36 años y con un salario que se sitúe entre los 16.800 y los 46.200 euros brutos anuales una financiación de hasta el 20% del precio de la vivienda para que puedan optar, de este modo, al 100% de financiación. Eso sí, el inmueble no podrá superar los 240.000 euros si se ubica en A Coruña, Santiago, Vigo, Pontevedra y Ourense; los 180.000 euros si está en las ciudades de Lugo y Ferrol o en otras de tamaño medio y carácter periférico; y si está en el resto de los municipios gallegos, la cuantía no debe superar los 130.000 euros. El plazo para pedir estos avales finaliza el 30 de octubre y se pueden solicitar a través de las entidades financieras de Abanca y Caixa Rural.

Murcia: El Gobierno de la Región de Murcia avala hasta un 20% del precio de la vivienda, a lo que habría que sumar al 80% del banco, a las personas que tengan menos de 35 años, no tengan ninguna otra vivienda en propiedad y vayan a destinar la vivienda a primera residencia habitual y permanente durante todo el periodo de la garantía. De esta manera, la financiación máxima a la que podrían optar los beneficiarios sería de un 100%. Eso sí, los beneficiados no podrán tener unos ingresos brutos anuales superiores a los 43.360 euros ni comprar una vivienda que supere los 175.000 euros. Este aval puede pedirse hasta el 31 de diciembre en Cajamar, Bankinter, Caja Rural Central y Caja Rural Regional.

¿Qué diferencias hay entre los avales que propone el Gobierno y los que han puesto en marcha las comunidades autónomas? ¿Qué compensa a quienes puedan optar por las dos opciones? El director de Hipotecas de iAhorro, Simone Colombelli, asegura que para saber esto “primero hay que informarse de todos los detalles de todas las ayudas porque quizás a una persona le compense más pedir la ayuda autonómica, pero a otra los avales del ICO”.

Por ejemplo, con los avales del ICO los ciudadanos podrían optar hasta a un 105% de financiación en caso de que la vivienda que vayan a comprar tenga una calificación energética D o superior. Sin embargo, con las ayudas proporcionadas por los Gobiernos autonómicos la financiación máxima será del 100%, como es el caso de Baleares, la Comunidad de Madrid, Galicia y Murcia; pero en Castilla y León podrían optar, como mucho, al 97,5% y en Andalucía al 95%.

Eso sí, como señala Colombelli, “el Gobierno ha puesto a la hora de conceder o no los avales del ICO el límite de ingresos brutos anuales más bajo de todos, en los 37.800 euros brutos anuales, por lo que podría dejar a mucha gente fuera, sobre todo en el caso de quienes vivan en las grandes ciudades”.

Además, el portavoz de iAhorro matiza que “muchas ayudas autonómicas ya están en marcha y para pedir los avales ICO primero hay que esperar a que se adhieran los bancos”, y agrega: “Aunque los ciudadanos quieran pedir el aval del ICO, pueden valorar todas las opciones que hay en el mercado porque, en función de sus características, podría beneficiarle más otro tipo de ayuda o simplemente las hipotecas para jóvenes que ofrecen las diferentes entidades bancarias”.