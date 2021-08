Viva la vida se ha convertido en un programa líder en su franja horaria. El espacio de Telecinco presentado por Toñi Moreno ha cerrado "un fin de semana de ensueño liderando su franja de emisión con un 13.4% de cuota y 1.253.000 espectadores Aporta el 39.5% de la audiencia de Telecinco".

Pero ha colaboradores de los que se habla más que de otros. Ana María Aldón. Y a eso se une los rumores de su crisis con Ortega Cano, surgidos a raíz de una entrevista en la que el torero parecía darle más importancia a su relación con Rocío Jurado que a la que mantiene actualmente. "No es cierto que mi marido no me de la importancia que merezco ni mucho menos, lo estoy pasando realmente mal pero porque estoy preocupada por su estado de salud", aseguraba.

Aldón mantiene que la presión a la que está siendo sometido Ortega Cano no le beneficia para nada. Es más, a ella, asegura, tampoco le viene bien. "Yo también voy a la compra, salgo a por pan o a la carnicería y me sienta muy mal escuchar comentarios y ver a reporteros todos los días en mi casa", le contó a Toñi Moreno. La propia presentadora aseguró que esta semana le había mandó un mensaje a la colaboradora para "que me cuentes lo que quieras si lo necesitas porque se que no es un buen momento", aseguró.

El programa de este sábado, de hecho, empezó con Toñi Moreno conduciendo un coche y "yendo a buscar en su hotel" a Ana María Aldón. Pero pocos se dieron cuenta de que en realidad solo se movió unas calles, no se vio ningún hotel y es que no hay ninguno cerca de los estudios de Mediaset o tan cerca como se pretendió fingir.

El púbico se encuentra encantado con el programa desde que Toñi Moreno se puso al frente del mismo en sustitución de Emma García, que está de vacaciones. De hecho, muchos usuarios han pedido a través de las redes sociales que Toñi Moreno se convierta en la presentadora principal del programa. "Porque esta Toñi , es la persona adecuada para llevar el programa ,no se por que fue el cambio ,yo a Emma no la veo". "Espero que te dejen a ti todo el año en lugar de Emma, y créeme que si Avilés no estuviera la audiencia subiría aún mas", han comentado varios espectadores. "Nunca deberías de haberte ido !! Me ha encantado volver a verte presentar tu programa". "Tú tenías que quedar con el programa no es lo mismo sin ti", son algunos de los comentarios que han publicado los seguidores del espacio de Telecinco.