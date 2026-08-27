La juventud gallega en el exterior se reencuentra con sus raíces

Emoción, ganas, ilusión, cierta curiosidad. Eso se respiraba ayer por la tarde en el aeropuerto de Alvedro, en A Coruña. Acababan de aterrizar los 17 nuevos integrantes del programa «Conecta con el Voluntariado en Galicia», organizado por la Xunta de Galicia a través de la Secretaría de Emigración. A ellos se sumarán otros cinco jóvenes residentes en la comunidad. Estarán hasta el 6 de septiembre en el municipio lucense de Castro de Rei.

«Queremos que estes mozos e mozas descubran Galicia, que a sintan como propia e que esta experiencia reforce un vínculo que con continúe cando regresen aos seus países», declaró el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, quien no se quiso perder el recibimiento al grupo.

Ocho de estos jóvenes proceden de Argentina, tres son de Cuba, dos de Uruguay y cuatro de Venezuela. Todos ellos son descendientes de emigrantes gallegos o tienen raíces aquí. La media de edad ronda los 24 años.

Para muchos, esta es su primera vez en Galicia. Para otros, es una oportunidad de regresar después de mucho tiempo. Es el caso de Agustín, de 25 años, que viene de Buenos Aires. «Estuve en España hace casi 15 años, en 2012. Vine con mis padres y mi hermano a visitar a la familia que nos queda acá», cuenta. Recuerda con mucho cariño aquel viaje, pero la aventura que comenzó ayer tiene aún más significado para él.

«Mi abuela ya no puede venir porque le cuesta mucho caminar. Por eso para mí estar en Galicia es lo más parecido a que ella pueda volver. Me emociona decirlo» Agustín, 25 años

«Mi abuela paterna es gallega, nació en Lugo y vivió acá hasta los ocho años, cuando se fue a Buenos Aires con sus papás, que también son gallegos», explica. Con ella guarda un vínculo muy especial. «Ella ya no puede venir porque le cuesta mucho caminar, pero le insisto que venga igual. Por eso para mí estar en Galicia es lo más parecido a que mi abuela pueda venir. Me emociona decirlo», cuenta.

Por parte de la rama materna, las raíces llegan hasta Santiago de Compostela. Durante su estancia en la comunidad, espera poder ver a «la poquísima familia» que le queda en Galicia. «Veré si los puedo encontrar».

Una misión cultural

La comitiva estará en Galicia hasta el próximo 6 de septiembre, realizando la vertiente cultural del voluntariado, que también contempla un itinerario medioambiental. Este se desarrolló en el estuario de Arousa (provincia de Pontevedra) entre el 23 de julio y el el 3 de agosto, con otro grupo diferente de chicos y chicas.

La misión, en esta ocasión, se localiza en el municipio lucense de Castro do Rei, hacia donde partieron ayer después del aterrizaje en A Coruña. Según cuenta Agustín, en su caso se anotó a «Conecta con Galicia» para conocer de cerca todo lo que le han contado sus abuelas, así como para conocer a otros jóvenes que, como él, guardan un vínculo especial a través de su familia.

Durante estas semanas colaborarán en las tareas de excavación y mantenimiento del Castro de Vilalonga, declarado Bien de Interés Cultural por la Xunta de Galicia en el año 2009. El yacimiento es un verdadero modelo formal de castro característico del noroeste, sobre todo entre los siglos II y V d.C, con varias murallas y fosos, que albergan dos antecastros o aterrazamientos y una amplia croa central.

Las excavaciones en la zona comenzaron en 1971 y todavía se suceden a día de hoy, de manera periódica, para profundizar en la riqueza patrimonial e histórica que supone el conjunto. En el año 1986 abrió sus puertas el Museo, donde se custodian los materiales procedentes de los trabajos en el fuerte y se exponen los resultados de todos estos años de investigación.

Más de 30 años «conectando» con Galicia

El programa Conecta con Galicia lleva más de 30 años en activo y ha permitido que más de 9.000 personas se reencuentren con sus raíces. Los participantes son personas que viven en el extranjero, que nacieron en Galicia o son descendientes de emigrantes gallegos en el exterior. Y no solo se dirige a la población más joven: dentro del programa existen acciones como «Reencontros con Galicia», enfocada a mayores de 65 años.

Otra de las iniciativas más populares que impulsa la Xunta en el marco de este programa es «Conecta con Galicia en el Camino», una oportunidad única para conocer la ruta xacobea y otros aspectos de la realidad socioeconómica de nuestra tierra. Cada edición, un centenar de jóvenes residentes en el extranjero emprenden un tramo del Camino de Santiago y realizan sendas visitas culturales por la comunidad.