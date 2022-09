Las derrotas son lecciones que jamás olvidas. Los retos abandonados son la clave para seguir mejorando, aprendiendo e incluso creando un vínculo mayor con el desafío. Cuando crees que lo tienes todo bajo control, llega la organización de Rodi Motor Services y te promete la motoruta más complicada de su historia. Eso dijeron y así lo hemos vivido en la pasada Rodibook 2022. ¿Nuestras aliadas? Una Ducati Multistrada V4 S (anterior generación) y una Ducati Scrambler Urban Motard, dos monturas tan dispares como capaces de completar más de 1.500 kilómetros en tres días.

El calendario motero está repleto de motorutas de todo tipo. Algunas, como la Rider 1000, se caracterizan por la cantidad de kilómetros por carreteras convencionales. Las hay que permiten cierto juego y búsqueda previa para encontrar los puntos de control, como sucede con el Coast2Coast de Triumph España, o que conceden libertad al participante para acumular los puntos a su modo en la 100 Colls. De todas ellas, la que considero ineludible es la Rodibook.

¿Qué es la Rodi?

Este evento de motociclismo, no competitivo, se rediseña cada año con el fin de mantener al inscrito en guardia. El único detalle que se repite, edición tras edición y ya son 11, es el punto de partida desde Vielha, capital de la Val d’Aran en el Pirineo catalán. Tras unos años marcados por la pandemia y los ajustes en la organización, las motos volvieron a rugir por sus calles y más de 1.200 participantes llegaron de todos los puntos de España, Francia, Portugal e incluso Bélgica.

La esencia de la Rodibook es su navegación clásica, como en el Punta a Punta de BMW. En esta motoruta no vale el Google Maps, Waze u otro tipo de navegadores modernos. Como mucho, se podía utilizar un roadbook digital a través de la aplicación Rally System. El resto, como antaño, teníamos que ir con un rollo de papel y una ruleta. Además, y como ya prometieron durante el briefing de la noche posterior, la navegación fue clave y motivo de abandonos varios. Entre los que nos incluimos.

Este sistema de navegación y el trabajo previo de la organización, buscando rutas increíbles y que jamás te plantearías por tu cuenta, crean un ambiente de aventura y descubrimiento mágico. Ese es el pilar fundamental de la Rodi: el efecto ¡Wow! Una emoción que se acompaña de la frustración y superación que conlleva las pérdidas constantes ante la complicación de las viñetas, que este año seguían el patrón de la competición y eran en inglés.

¿Cómo prepararse para una Rodibook?

Los de Rodi Motor Services saben que no pueden relajarse. La afición va creciendo, cada vez somos más y queremos “caña”. También hay recién llegados, así que la organización plantea tres tipos de ruta: On Road Pro (cerca de 700 kilómetros de carretera), On Road Rookie (menos de 500 kilómetros) y Rodi Off Road (370 kilómetros de campo) con zonas más complicadas que son optativas.

Esta opción va ganando adeptos y desde la organización destacaron la relevancia de esa afición, remarcando la seguridad, el respeto con el ganado, la velocidad y el exceso de ruido. Puntos de los que habló Salva Echevarría, responsable de la Off Road, con la intención de subrayar que: “la moto es un vehículo tan respetuoso con el medio ambiente como cualquier otro”.

¿Por qué abandonamos? y consejos

Nosotros nos decidimos, un año más, por la ruta más larga y complicada sobre asfalto. Unas carreteras que distan mucho de lo corriente, tanto por su complejidad como por su estado y la compañía de todo tipo de flora y fauna. Esta edición estuvo marcada por el mal tiempo, con humedades a lo largo de todo el día y momentos de tormenta sobre la moto. La velocidad fue muy baja durante la mañana, el cansancio apareció relativamente pronto y sobre las 19 horas nos encontrábamos perdidos en pleno País Vasco Francés.

Pese a la fuerza y motivación de Berta Doria (vídeo de la Rodi22 de Mujeres Moteras) la decisión fue unánime, tocaba abandonar y volver a Vielha lo más rápido posible. La noche estaba a la vuelta de la esquina, quedaban más de 300 kilómetros de roadbook y la niebla era constante en los puertos de montaña. Además, los animales suelen salir en la oscuridad y el riesgo de accidente se multiplica.

Durante ese tramo de vuelta, el cerebro va ordenando los motivos que te han llevado a la derrota. Lecciones y consejos que te servirán para superar cualquier motoruta, empezando desde el principio.