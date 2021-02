Ana Rosa Quintana se ha dirigido hoy a Pablo Iglesias después de que el vicepresidente pidiera un control democrático sobre la prensa en el Congreso de los Diputados. La presentadora se ha puesto seria contra el líder de Podemos, haciendo alusión también a los actos vandálicos que defiende el político: "Los radicales que protestan por la libertad de Hasél aseguran que defienden la libertad de expresión. Eso sí, quemando calles y saqueando comercios que están arruinados por la pandemia", ha expresado.

"Iglesias exige en el Congreso la Mordaza con los medios de comunicación críticos porque dice que tienen más poder que él", enunciaba la presentadora, que añadía: "Él asegura que los ciudadanos no tienen ningún control democrático sobre la prensa y que a los políticos los elige el pueblo cada cuatro años".

Mirando a cámara, la presentadora respondía de forma tajante: "Señor Iglesias, a mí me eligen cada día, cada hora y cada minuto, no hay nada más democrático que el mando a distancia y a usted lo ha elegido como vicepresidente Pedro Sánchez".

"Si no nos quisieran, no duraríamos ni un Telediario. Los Telediarios que reclamaba para usted", ha expresado en alusión al acuerdo al que intentó llegar con el PSOE. Además, Ana Rosa recuerda que Iglesias "creció gracias a sus intervenciones en estos medios que ahora quiere amordazar con un control democrático al estilo de Venezuela. Lo que quiere es un Aló vicepresidente. No se lo dan y se cabrea".