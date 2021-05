Mamen Mendizábal charló este sábado con Iñaki López en 'laSexta noche' para detallar los motivos por los que deja de presentar 'Más vale tarde', formato que ha capitaneado desde su estreno en 2012. La periodista anunció el pasado viernes que el próximo 30 de junio cerrará una etapa de casi diez años para afrontar nuevos proyectos en Atresmedia.

En una videollamada con el espacio nocturno de la cadena verde, Mendizábal explicó que se trata de una decisión muy meditada: "Llevábamos tiempo pensándolo y ahora se han dado las circunstancias". "Esto es una revolución personal, un cambio de ciclo. Eso supone aprendizaje, diversión, nervios.. Es un reto", reconoció.

Al ser preguntada por lo que siente al salir de la "zona de confort", Mendizábal confesó que todos estos años ha tenido “más fidelidad a los espectadores” que a su propia familia. Una circunstancia que no le ha permitido conciliar la vida laboral y familiar: "No sé lo que es recoger a un niño del colegio, cuidar a alguien cuando se pone malo. Trabajo de lunes a viernes caiga lo que caiga. Es una forma de vivir que yo he elegido, pero que también tiene un coste personal grande".

Nuevos proyectos

Por otro lado, durante su intervención en 'laSexta noche', Mamen Mendizábal se mostró agradecida con el grupo de comunicación por premiarle con un nuevo formato: "Me han dado una oportunidad. laSexta y Atresmedia han confiado en sacar adelante otro proyecto dejando este, me han dado alas. Estoy muy contenta".

Un proyecto del que todavía no puede adelantar mucho: "Voy a seguir en laSexta y ligada a Atresmedia. Estoy preparando proyectos para el prime time y espero que salgan a corto plazo".