'Mask Singer' ha vivido una atropellada segunda edición por la continua competencia que ha hecho Telecinco. Sin embargo, ayer el talent de Antena 3 pudo redimirse liderando por primera vez y anotando máximo: 20,6% y 1.964.000 espectadores. El menú de 'La última cena' convenció esta semana al 13,7% y 1.070.000 seguidores, bastante lejos de su rival. En La 1, el estreno de '¿Y si sí? cosechó un discreto 7,1% y 869.000 fieles, en la línea de los datos de la pública esta temporada.

Prime time

'El Hormiguero stars': 1.293.000 y 11,3%

'Mask singer:adivina quien canta': 1.964.000 y 20,5%

'La última cena:express': 1.355.000 y 11,7%

'La última cena': 1.049.000 y 13,8%

'Viaje al centro de la tele': 996.000 y 8,5%

'¿Y si sí?': 807.000 y 7,1%

'laSexta clave': 341.000 y 3,7%

'El intermedio: The very best': 448.000 y 4%

'El jefe infiltrado': 524.000 y 4,8%

'First dates': 342.000 y 3,6%

'First dates': 880.000 y 7,7%

'9-1-1': 609.000 y 5,3%

'9-1-1': 574.000 y 6,4%

'Espacios increibles': 242.000 y 2,5%

'Los bastardos de pizzofalcone': 330.000 y 2,9%

Late night

'Mask singer:detras de la mascara': 465.000 y 13,8%

'La última cena' (continuación): 1.049.000 y 13,8

'9-1-1': 458.000 y 7,2%

'El paisano': 498.000 y 5%

'El jefe infiltrado': 340.000 y 4,7%

'Los bastardos de pizzofalcone': 250.000 y 3,1%

Sobremesa y tarde

'Sálvame limon': 1.622.000 y 15,6%

'Sálvame naranja': 1.570.000 y 18,4%

'Sálvame tomate': 1.267.000 y 15,3%

'Tokyo en juegos': 976.000 y 9,4%

'Dos vidas': 621.000 y 6,5%

'Servir y proteger': 636.000 y 7,3%

'El cazador': 625.000 y 7,9%

'España directo': 468.000 y 6,1%

'Aquí la tierra': 686.000 y 8,1%

'Amar es para siempre': 1.184.000 y 12,1%

'Tierra amarga': 1.253.000 y 14,6%

'¡Boom!': 900.000 y 11,7%

'Pasapalabra': 1.767.000 y 21,3%

'Zapeando:previo': 524.000 y 4,8%

'Zapeando': 639.000 y 6,1%

'Mas zapeando': 567.000 y 5,8%

'Mas vale tarde:avance': 409.000 y 4,4%

'Mas vale tarde': 401.000 y 4,9%

'Todo es mentira': 501.000 y 4,8%

'Todo es mentira bis': 481.000 y 5,1%

'Cuatro al dia': 475.000 y 5,8%

'Cuatro al día a las 20h': 427.000 y 5,4%

'Saber y ganar': 654.000 y 6,1%

'Grandes documentales': 377.000 y 4%

'Documenta2': 171.000 y 2,1%

'Las recetas de julie con thierry marx' "Carne de caza": 128.000 y 1,7%

'Ruta via de la plata' "La ribera y el oceano": 123.000 y 1,5%

'Nipalensis,cuando la naturaleza se equivoca': 174.000 y 1,9%

Mañana

'El programa del verano': 619.000 y 20,5%

'Ya es mediodía': 1.216.000 y 15,6%

'Más Espejo Público verano': 351.000 y 9,8%

'Cocina abierta de Karlos Arguiñano': 704.000 y 12,4%

'La ruleta de la suerte': 1.367.000 y 16

'JO Tokyo': 697.000 y 14,1%

- 'Jo piraguismo' "C1 aguas bravas:femenino": 218.000 y 11%

- 'Jo natacion': 317.000 y 13,6%

- 'Jo golf' "Masculino": 230.000 y 8,7%

- 'Jo tenis' "P.carreño busta-d.medvedev": 329.000 y 10,3%

- 'Jo natacion': 524.000 y 10,6%

- 'Jo baloncesto' "España-argentina:masculino": 1.677.000 y 17,2%

'Alerta Cobra': 122.000 y 3,9%

'Alerta Cobra': 157.000 y 3,9%

'Callejeros viajeros': 145.000 y 2,4%

'Callejeros viajeros': 152.000 y 1,6%

'Aruser@s fresh': 173.000 y 7,3%

'Al rojo vivo:previo': 187.000 y 5,9%

'Al rojo vivo': 444.000 y 7,8%

La 2

'Documenta2': 20.000 y 0,7%

'Espacios increibles': 62.000 y 1,8%

'Mañanas de cine': 231.000 y 4,8%

'Historias naturales': 178.000 y 2,2%

'Las recetas de Julie con Thierry Marx': 201.000 y 1,9%

Ranking

Día

Telecinco 15,3%, Antena 3 15,3%, La 1 9,2%, Autonómicas (FORTA) 7,7%, Temáticas de pago 7,4%, laSexta 5,1%, Cuatro 4,6%, La 2 2,8%, Autonómicas privadas 0,4%.

Mes

Telecinco 17,3%, Antena 3 13,2%, La 1 8,7%, Temáticas de pago 7,8%, Autonómicas (FORTA) 7,7%, laSexta 5,5%, Cuatro 5,2%, La 2 2,9%, Autonómicas privadas 0,3%.