Anabel Pantoja ha acudido este lunes a 'Sálvame' para responder a todos los rumores acerca de su separación con Omar Sánchez. En una entrevista con Jorge Javier Vázquez, la colaboradora ha confirmado que han emprendido caminos por separado tan solo cuatro meses después de casarse en la isla de La Graciosa. Además de negar que haya terceras personas, la influencer ha asegurado que la decisión ha sido suya: "La he tomado yo".

En el plató de su programa, Anabel ha confesado que la relación llevaba tiempo tambaleándose: "Cuando vuelve de 'Supervivientes', yo estoy cambiada y él está tocado. Él es un gran hombre, a lo mejor quien no ha estado a la altura he sido yo. Pero es verdad que lo veía todo muy dormido". "Yo quería movimiento, yo con mis proyectos y él con los suyos", ha comentado.

La colaboradora ha recordado que la semana de la boda fue "una montaña rusa" de emociones, no solo por el fallecimiento de su abuela sino también por todo lo que implicó la organización de la misma: "Hubo prohibiciones y malos entendidos". Asimismo, ha reconocido que no llegaron "en plenitud" a ese momento: "Estábamos a un 60% por mi parte, no sé por la de él. Yo lo organicé todo". No obstante, ha querido dejar claro que la boda "fue real" para los dos: "Yo ahí quería salvarlo todo".

El momento más destacado de la entrevista ha llegado cuando Anabel ha hablado sobre las semanas posteriores al enlace: "Después de la boda no me pude ir de luna de miel, que me hubiera venido muy bien". "Me pasó algo personal y me marcó. Lo pasé yo sola", ha desvelado, visiblemente emocionada, y sin querer entrar en detalles. A partir de ese instante, Anabel no fue la misma: "Me notaba rara". "Entiendo que para todos vosotros sea un shock. Para mí lo ha sido mucho tiempo", ha dicho.