Tras unos días apartada de la televisión para recuperarse de su última intervención estética, Rocío Flores ha reaparecido este jueves en el plató de 'El programa de Ana Rosa'. La colaboradora ha regresado con ganas de dar su opinión sobre los acontecimientos que envuelven a su familia tras la emisión de los primeros especiales de 'Montealto: regreso a la casa', espacio que recrea varias estancias del hogar en el que vivió Rocío Jurado durante las últimas dos décadas de su vida.

Con semblante serio y tono desafiante, la hija de Rocío Carrasco no se ha cortado a la hora de atacar a su madre y al marido de esta, Fidel Albiac. "Ella es incapaz de sentarse y dar unas declaraciones como estoy haciendo yo ahora mismo", ha comenzado diciendo para dar a entender que el empresario es la persona que se encarga de manejar los hilos.

"¿Ella no responde porque primero tiene que consultar su respuesta con Fidel? Lo que vendría a avalar, como dice Gloria Camila, eso de que el maestro de la orquesta de tu madre es Fidel", ha planteado Joaquín Prat ante su colaboradora, que respondía afirmativamente: "Sí. Subrayo todo lo que ha dicho Gloria y añado más. ¿Mi padre es 'un ser' y Fidel Albiac es 'un ser de luz'? Lo que menos tiene es luz".

"Aquí solo hay un maestro, y se llama José Ortega Cano porque es torero", añadía Rocío Flores defender a su padre, Antonio David Flores, y negar que esté orquestada por él. Sin ocultar su enfado, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha dado un paso más allá en su cruzada contra Fidel: "Las mismas personas que llevan años calladas, sin poder hablar ni mencionar a Fidel Albiac, son los mismos que ahora lo ponen por las nubes".

"De todos los que hablan, la única persona que ha vivido en esa casa durante 24 horas diarias se llaman Rocío Flores Carrasco y David Flores", ha continuado diciendo la tertuliana, que no descarta contar su versión de los hechos en un futuro próximo: "Si a mí algún día me da la gana y me da por contarle al mundo mis vivencias, lo mismo España se cae". "Vamos a tener un poco de cordura, porque la libertad la tenemos ahora, pero hace un tiempo no había libertad ninguna", ha concluido.