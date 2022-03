Rosa López será la próxima protagonista de 'Lo de Évole', que ya ha emitido un avance de la conversación entre el periodista y la cantante. La ganadora de la primera mítica edición de 'Operación triunfo' hablará de su brutal ascenso a la fama en el talent que le cambió la vida pero que también le dejó una herida.

Durante el programa fueron constantes los comentarios sobre su físico, tal y como muestra la promo: “A mí me preguntan a qué estaba dispuesta para entrar al programa. Dije que a perder peso porque pensé que era lo que yo quería y pensé que era lo que querían escuchar”, reconoce.

“Si fuera más delgadita, con los dientes derechos, sin gafas y hablando mejor...”, se le escucha reflexionar. “Nos enamoramos de una cosa que luego lo que hicimos fue transformarla”, expresa Évole, a lo que ella le da la razón: "Totalmente”.

“¿Gané por pena? Vamos a votarla, venga que tiene que ganar, pobrecita porque ¿cómo va a ser que yo vaya a ganar el programa?”, se pregunta. Durante la promo también se puede ver a Nina, directora de la Academia, que observa la conversación con semblante serio.

Rosa también hace referencia al aprovechamiento que vivió por parte de muchos: “Me hubiera gustado sentir más empatía, todo el mundo quería llevarse tajá de mí, pero nadie empatizaba conmigo”. En otro punto de la conversación habla de los problemas económicas que atravesó: “Teníamos un gestor y él me dijo que había tenido un problema con Hacienda porque no había justificado 80 millones de pesetas”. “Lo que pasa que un artista tiene que decir que todo va perfecto y que económicamente le va perfecto y no es así", afirma.