La tercera edición de la ‘Sálvame Fashion Week’ llega esta noche a su gran gala final (21:55 horas) en Telecinco. Después de los preparativos, los presentadores y 17 colaboradores -incluidos Kiko Matamoros y Anabel Pantoja, que desfilarán desde Honduras- protagonizarán ocho desfiles diferentes en la gran gala del miércoles, entre los que destacan los de las colecciones creadas para la ocasión por Ágatha Ruiz de la Prada y por Ana María Aldón. Entre otros invitados y diseñadores, los desfiles serán atentamente estudiados por un jurado integrado por la empresaria y coleccionista de alta costura Carmen Lomana, el diseñador Eduardo Navarrete y la artista Samantha Hudson.

‘Volando voy’ estrena esta noche nueva temporada en Cuatro (22:45 horas). Jesús Calleja comienza una nueva ruta por los más variados lugares de la geografía de nuestro país en las que habrá más variedad de paisajes, protagonistas entrañables y nuevas misiones colectivas, que con el lema ‘¡todos a una!’ buscarán unir a las gentes de los pueblos para trabajar juntos y lograr objetivos que perduren en el tiempo. Costa da Morte (A Coruña) será el primer destino del helicóptero del programa.

Antena 3 emite esta noche (22:00 horas) un nuevo capítulo de ‘Alba’, la adaptación española de la exitosa ‘Fatmagül’. En esta entrega, la protagonista lee la carta que Hugo dejó, en la que admite que la violaron y no solo a ella. Mientras tanto, Mercedes está en el hospital recuperándose de su caída y sigue empeñada en que Rubén se libre de su condena. Presiona tanto a Alba como a Eloy, pero ninguno parece dispuesto a ceder ante la matriarca. Los escándalos de los Entrerríos no hacen más que salir a la luz, y Toño averigua que Miriam aceptó dinero de la familia a cambio de una prueba contra los violadores. Por otro lado, Rubén no se fía de Bruno, mientras que Jacobo se muestra tranquilo. Pero Bego ha encontrado algo que puede hacer tambalear el futuro de los jóvenes: un chat en el que hablan de sus ‘hazañas’.

El expresidente Zapatero visita laSexta

Por su parte, Ana Pastor entrevista esta noche (22:30 horas) en laSexta a José Luis Rodríguez Zapatero en ‘El objetivo’. El expresidente del Gobierno hablará con la periodista sobre la visita del rey emérito a España, el espionaje al Gobierno, la reforma de la ley del aborto o la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del PP. El exlíder de los socialistas también será preguntado también sobre su visión de la legislatura o si está en forma el Gobierno de coalición.

Clint Eastwood busca la justicia en La 1

La 1 de TVE programa esta noche (22:40 horas) un nuevo pase de ‘Ejecución inminente’. Steve Everett es un periodista de investigación alcohólico y mujeriego. Su estilo de vida no sólo lo ha desprestigiado profesionalmente, sino que además ha arruinado su matrimonio. Encuentra una inesperada oportunidad de rehabilitación cuando le encargan una entrevista con un condenado a muerte en la víspera de su ejecución. A pesar de ello, decide investigar por su cuenta y ciertos indicios le hacen sospechar que el hombre que va a ser ejecutado es inocente. Sin embargo, dispone de muy poco tiempo para conseguir la información necesaria que haga posible el indulto e impida la ejecución de la sentencia.