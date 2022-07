Belén Esteban se acaba de reincorporar a 'Sálvame' tras el aparatoso accidente que sufrió el pasado mes de abril. Pero además, la colaboradora también sigue al pie del cañón con su marca Sabores de la Esteban, un proyecto con el que está desarrollando su faceta como empresaria. Patatas fritas, gazpacho o cremas de verduras son algunos de los productos que ha lanzado al mercado.

Sin embargo, parece que no todo está saliendo como a ella le gustaría. Hace unos días, la colaboradora concedió una entrevista a Semana en la que denuncia que está siendo víctima de un "chantaje". Además, denunció la existencia de "una campaña" para perjudicar sus productos: "Me parece vergonzoso, pero lo que no va a hacer Sabores de la Esteban es pagar dinero para que se hable bien".

Aunque Esteban no señaló a nadie en ningún momento, cabe recordar que su gazpacho y su salmorejo han recibido malas valoraciones en los rankings de la Organización de Consumidores y Usuarios. "Gracias a todos los que consumís mis gazpachos y salmorejo... Ay, lo que tenemos que aguantar", dejó caer cuando la OCU, en su último informe, otorgó una baja puntación a sus productos estrella.

Debido a estas palabras, responsables de la OCU han respondido a la princesa del pueblo. "No nos damos por aludidos", afirman desde la organización a la revista Lecturas, que pregunta si alguna vez han cobrado dinero a cambio de publicidad.

"Por supuesto que jamás hemos cobrado a nadie por una buena nota. Nosotros hacemos los rankings a petición de los consumidores porque los gazpachos y los salmorejos son productos muy demandados en verano", aclaran.