La entrevista de Gema Aldón en 'Viernes Deluxe' ha tenido sus primeras consecuencias en la tarde del sábado 30 de julio. El estreno de 'Ya es verano' contaba con la presencia de Gloria Camila, una de las protagonistas de la entrevista de Aldón. La hija de José Ortega Cano no se enfrentó en ningún momento a preguntas complicadas y los colaboradores facilitaron que ella respondiera lo que más le convenía, sin rebatirle nada.

"Recibo este mensaje después de haber hecho un comentario sobre la colección de Ana, en la que digo que no es de mi gusto y que es para personas más mayores que yo. Luego recalco que Ana es muy profesional en patronaje y confección". El intento de diseñadora también reconoció que pidió ayuda a Ana María durante el poco tiempo que estuvo cursando su carrera: "¿Que hay de malo en que me ayude? No lo entiendo".

Gloria Camila también aseguro que "siempre he intentado ser buena, entenderla y apoyarla. Evidentemente, hay muchas cosas que no comparto, pero se las digo. No veo que sea ningún delito dar mi opinión o no estar de acuerdo", dijo intentando justificar sus malas actitudes con ella.

Respecto al polémico mensaje que recibió de Gema Aldón, la hija del diestro dice que no respondió para no ponerse a su nivel: "Igual hace cuatro o cinco años me mandas ese mensaje y entro al trapo, te contesto y me pongo a tu nivel, pero considero que con esa actitud no se llega a ningún entendimiento ni nada, al revés". Sin embargo, no habló de los motivos por los cuales exageró y se inventó gran parte de la conversación que había tenía con Gema, sobre la cual dijo que la había amenazado y que podría hasta demandarla.

La entrevistada prosiguió con su papel conciliador: "Yo soy dada a hablar las cosas e intentar entendernos, que luego eso a veces cuesta". También añadió que "lo que tenga que pasar, que pase en casa, no en un plató", mientras ella estaba en un plató hablando de su familia. No obstante, no quiso terminar su intervención sin lanzar un dardo a 'Viernes Deluxe': "Lo que me parece lastimoso y lamentable es que un programa que tiene bastante audiencia aplauda este tipo de acciones y palabras. Porque esto se llama agresión verbal, y si lo hubiésemos hecho otras personas, nos hubiesen acribillado", sentenció.