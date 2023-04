'La resistencia' cerró anoche la semana en Movistar Plus+ recibiendo en su plató a Michelle Jenner, que acudió para promocionar el estreno de 'Tú también lo harías' en Disney+. Después de que la actriz hablara sobre la trama de la serie, que arranca con un atraco a mano armada en una línea de autobús que conecta el aeropuerto de Barcelona con Manresa, David Broncano aprovechó para recordar una sorprendente y desagradable anécdota. "En una parada de autobús me atracaron una vez", aseguró el presentador ante la sorpresa de Jenner, que quiso conocer más sobre ese episodio. "Fueron cuatro chavales, tenía 24 años", continuó relatando el cómico sobre aquella tarde: "No fue muy agradable".

"Hace un par de años lo conté en la radio. Me atracaron a navaja y me cortaron", contó Broncano mientras se señalaba la parte baja del costado: "Iba con mi novia de entonces y por hacer la típica de 'yo te ayudo', pues me navajearon. Me pusieron dos navajas en el cuello, dos aquí y me cortaron".

Mira que me trago clickbaits rastreros que le hacen a Broncano pero este posiblemente sea el más navajero. #LaResistencia @MichelleJWeb pic.twitter.com/iSmNFceUwD — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 27 de abril de 2023

El conductor de 'La resistencia' afirmó que le quedó una cicatriz sobre la que años más tarde le alertaron. Después de ir al dermatólogo por otro asunto, el doctor quiso conocer cómo se la había hecho. "Le dije que se me apuñaló", contó en tono cómico.

Sin embargo, le advirtió de los problemas que podría darle en el futuro: "Me dijo que tuviera cuidado porque, aunque es raro, como es un tejido que ha quedado raro se acumulan células ahí". "No me mataron en el momento pero podrían matarme de cáncer 20 años después", compartió en su programa.