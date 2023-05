'El hormiguero' recibió este miércoles en su plató a Pablo Alborán. El cantante visitó el programa de Pablo Motos para presentar 'La cu4rta hoja', una gira que arrancará en Fuengirola y que pasará por las principales ciudades españolas. "Llevo 5 o 6 meses preparando algo muy especial. A nivel visual, de espectáculo, pero también sin perder la intimidad y la cercanía", comenzó explicando en el formato de Antena 3.

Para que todo salga perfecto, comentó que ensaya entre 9 y 12 horas diarias: "Tengo que darle las gracias al equipazo que tengo (...) somos muy exigentes, pero por otro lado amamos esta profesión. Buscamos el equilibrio entre la técnica y la emoción".

"Soy muy inquieto y también me gusta mucho aprender", confesó Alborán, que se prepara a conciencia cuando se lanza a tocar nuevos instrumentos en sus conciertos: "Me pongo a estudiar para estar a la altura de mis músicos, que es muy difícil".

Durante la entrevista, Pablo Motos le preguntó a su invitado por la importancia de descansar bien por las noches: "En esta gira, si es posible te gustaría dormir todas las noches en casa. ¿Ha llegado ese momento en el que si no duermes en casa no descansas igual?". "Hay veces que ya no descanso ni en casa", reconoció Alborán.

"Lo paso mal, porque es verdad que mi cabeza no para. Todo es cuestión de caracteres y le doy muchas vueltas a las cosas, pero tengo momentos en los que desconecto fácilmente", añadió el malagueño.

En respuesta a otra pregunta de Motos, confesó que se lleva su propia almohada cuando tiene que dormir fuera: "Sí. ¿Pero eso me lo has preguntado porque lo sabías ya?". "No, te lo he preguntado porque yo también lo hago", afirmó el presentador entre risas, desvelando así la manía que tiene en común con el artista.