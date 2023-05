Laura Escanes volvió a cargar contra 'Sálvame' por las fotos que emitió hace unos meses. La influencer concedió una nueva entrevista a 'Estirando el chicle', en la que volvió a pronunciarse sobre lo que le hizo el programa de Telecinco hace unos meses al mostrar esas imágenes en el que se le veía su ropa interior: "Yo con eso aluciné por varios motivos".

"Uno, me parece increíble que haya alguien haciendo fotos en ese momento y que tenga el pensamiento de vender esas fotos. Dos, que un programa diga que le parece bien comprar esas fotos y ponerlas delante de toda España con el titular: '¿De quién es este culo?', y encima con ese tono. Me parece increíble que ninguna chica de allí dijera nada", afirmó Laura Escanes en la conversación que tuvo con Carolina Iglesias y Victoria Martín.

“Subo fotos en bikini y en pelotas, pero lo subo cuando me da la gana, sin tener la sensación de que me agacho y me pueden estar haciendo fotos", añadió Laura Escanes al respecto.

Aparte de este asunto, la influencer también reflexionó sobre el trato que recibe de la prensa después de que fuese preguntada por si cansa que su vida personal genere titulares: "A veces, me agoto. Entiendo la gente a la que le caigo mal porque hay titulares para pensar que soy gilipollas".

"Ponen entre comillas tres palabras y pienso: 'Esta niña es tonta', entonces lo entiendo. A mí me gusta tener cosas para mí y para los míos. Llego a casa y llamo a mis amigas porque no quiero que se enteren de las cosas por redes", aseguró.

Cabe recordar que hace unos meses Laura Escanes se colaba en el espacio vespertino de Telecinco en el que ni ella misma esperaba estar a raíz de unas imágenes que el propio programa recibió: "Pillada con el culo al aire", se podía leer como cebo antes de conocer de quién se trataba.

La 'influencer' se encontraba grabando un anuncio en Madrid en el que luciendo un look vaquero mientras patinaba. Fue durante esta grabación, cuando la empresaria se agachaba a coger algo mientras que un fotógrafo captaba como la falda dejaba al descubierto algo que ella no pretendía.

La empresaria manifestó en redes atacando el espacio de 'La fábrica de la tele': "Lo asqueroso que me parece que un fotógrafo esté esperando para hacer una foto de mi culo y de mis bragas" añadiendo: "Que haya unos hombres decidiendo el contenido que se emite en el programa, y crean que es una buena idea publicar estas fotos, ¿con qué intención?", dejando un importante recado al programa: "Dais asco. Y luego vais de feministas. 2023 y que sigan pasando estas cosas es algo humillante", sentenció.