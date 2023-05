'Supervivientes 2023' emitió en su entrega de anoche un nuevo enfrentamiento entre sus concursantes. La comida fue en esta ocasión el detonante de una fuerte bronca protagonizada por Manuel Cortés y Alma Bollo con Asraf Beno, que se quejó de que el grupo no esperara para hacer el reparto. "No entiendo nada, cada uno aquí reparte lo que quiere", lamentó el novio de Isa Pantoja.

Después de que los hermanos le espetaran que "se reparte equitativamente", Asraf aseguró que Alma se echa más arroz que los demás. Este simple comentario provocó la furia de Manuel, que no dudó en lanzar una serie de ataques a su archienemigo: "¡Eres un falso, un sibilino y un personaje! (...) ¡Déjanos tranquilos un rato y dedícate a hacer tu concurso! ¡Que me ignores!".

El tono de la discusión fue en aumento y Manuel acabó llevándola al terreno personal: "¡No soy tu familia ni quiero serlo, porque eres la persona más fea y más mala que he conocido en mi vida!". "Con la familia no te metas", pidió Asraf mientras Alma entraba de nuevo en escena: "¡Es la mía, es la mía, no la tuya! ¡No es tu familia!". "Te lo vuelvo a repetir, pena me da que estés con familia mía", insistió el hermano de la joven.

Las acusaciones contra Asraf no cesaban y él se defendió haciendo referencia a la visita de Alma al 'Deluxe': "¿Tú de quién hablaste el año pasado?". En ese instante, ella se encaró al novio de su prima y Adara se vio obligada a intervenir para frenarla. "¡Este señor es conocido por acostarse con mi prima!", añadió por su parte el hijo de Raquel Bollo.

Isa Pi sobre Manuel:”Me parece lamentable que una persona de mi familia diga eso de que mi pareja es conocida por acostarse conmigo”



HÚNDELO! #ConexionHonduras9



pic.twitter.com/K6h4pDsL5B — Marcos🇪🇸 (@ProgramasTV__) 30 de abril de 2023

Todos estos comentarios provocaron la reacción de Isa Pantoja en plató, donde se mostró visiblemente indignada: "Lo que más me llama la atención, lo que más me duele, es que una persona de mi familia diga que mi pareja es conocida por acostarse conmigo". "Me parece feísimo, es lamentable que venga de él en pleno siglo XXI. La gente no se acuesta y punto, la gente se enamora y llevo con Asraf cinco años. No estoy dispuesta a aguantar que gente de mi familia me utilice para hacer daño a mi pareja", zanjó.