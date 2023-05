Enrique Ponce y Ana Soria visitaron anoche por primera vez el plató de 'El Hormiguero'. El torero y su pareja acudieron al programa de Antena 3 para hablar de su relación, la cual ha sido cuestionada en numerosas ocasiones por la diferencia de edad entre ambos. Este fue, precisamente, uno de los temas que puso Pablo Motos sobre la mesa.

"¿Cuál es vuestra opinión sobre la diferencia de edad?", les preguntó directamente el presentador. La primera en responder fue Soria, de 24 años, que reconoció estar "cansada" de ese debate: "El amor no se piensa, es algo que se siente. Lo que para nosotros no es un impedimento, no tiene que serlo para la gente opinando sobre nosotros".

"Si la gente de verdad supiera cómo somos...", añadió la joven, que por otro lado, afirmó que el torero es quien "tira" de ella a sus 51 años: "Tiene una energía y unas ganas de hacer cosas... Yo, en cambio, soy mucho más tranquila". "El amor es libre, que cada uno se enamore de quien quiera", añadió entre los aplausos del público.

Ponce, por su parte, también le restó importancia al hecho de llevarse 27 años con su pareja: "Al final, si lo analizamos, la edad es un número que contamos desde que uno nace. Lo hacemos porque nos da por contarlo". "La edad está aquí", añadió señalándose la cabeza: "En el espíritu que uno tenga, en su vitalidad y en su ánimo".