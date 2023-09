La primera jornada del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo ha centrado gran parte de 'Todo es mentira' durante este martes. El programa de Cuatro emitió parte de la respuesta del candidato popular a la intervención de Óscar Puente, que sorprendió como portavoz del PSOE en su réplica.

"Usted es el primer presidente derrotado después de un mandato completo. Usted es el primer presidente que no contesta en un debate de investidura. Su liderazgo ha supuesto un gobierno de perdedores. A pesar de su soberbia, no voy a cambiar mi mensaje, me debo a los españoles que me han votado, no al señor Sánchez", le dijo un Feijóo molesto a Pedro Sánchez, al que le reprochaba su risa desde la tribuna de la cámara baja.

Después de escuchar ese reproche, Risto Mejide pidió regresar al plató, dando su opinión de lo que estaba viendo en el Congreso de los Diputados en ese momento: "Claro que se ríe porque debe estar pensando que no les hace falta para gobernar".

"Bueno, pero es que eso demuestra los principios de Pedro Sánchez. Es Pedro Sánchez en estado puro", comentó Javier Chicote, colaborador de 'Todo es mentira', tras la afirmación de Risto Mejide.

Esta no fueron las únicas palabras de Mejide sobre lo que estaba ocurriendo, ya que también calificó la intervención que estaba realizando el candidato del Partido Popular: "Esto es la pataleta de Feijóo".