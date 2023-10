Cristina Pedroche ha regresado este viernes al plató de 'Zapeando' después de dar luz a su hija Laia. Casi tres meses después de su despedida temporal, la comunicadora ha hablado de la maternidad, pero también se ha reencontrado con Josie, que ha dado las primeras pistas del vestido que llevará en la retransmisión de las Campanadas de final de año, una de las más especiales para ella.

"Este año es muy especial porque son 10 años dándolas y este soy madre", aseguró Pedroche, que aún no tiene decidido si llevará a su hija al set que habilitará en la madrileña Puerta del Sol para esta ocasión: "Ya veremos. (...) Me da pena por el frío, y me da pena dejarla en casa".

Además de recordarle que la semana que viene le tomará medidas, el estilista y exconcursante de 'Masterchef' y 'Tu cara me suena' lanzó un pequeño adelanto del estilismo en este reencuentro: "Este va a ser el mejor año".

"Lo digo todos los años, pero es verdad. Podemos hacer algo mucho más guay y lo vamos a hacer", comentó Josie en el plató de 'Zapeando' en este reencuentro sorpresa.