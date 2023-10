'Got Talent' celebró la pasada noche una nueva gala de audiciones que, de nuevo, dejaron al público y el jurado con la boca abierta. Entre los concursantes en esta nueva entrega, se encontraba Auzzy Blood, un joven perteneciente al Circo de los Horrores de las Vegas.

El participante llegó al talent show presentado por Santi Millán asegurando que quería "llevar al límite las capacidades del ser humano", algo que sin duda cumplió, aunque no fue de la manera más agradable. Auzzy Blood ya advirtió a los espectadores de su número de lo que podían llegar a ver: "Os voy a hacer sentir muchas sensaciones muy desagradables. Los que sois delicados, os sugiero que no miréis".

Dicho aviso ya lo había hecho previamente Santi Millán, invitando a los más sensibles a abandonar el teatro durante la ejecución del número. Durante su presentació, Auzzy Blood afirmó ser uno de los 250 millones que creen que "los que no arriesgan no ganan", antes de asustar todavía más a los presentes: "Esta noche todo puede salir mal en el escenario. Puedo acabar con mi vida o terminar en una ambulancia camino al hospital... ¡Nadie lo sabe!".

Auzzy Blood venía dotado de todo tipo de artilugios como espadas o herramientas. Sin embargo, el concursante tuvo que pedir la ayuda a Edurne para que pudiera ejecutar su número. El jurado pudo ver en primera fila cómo el participante levantaba a la miembro del jurado con ganchos agarrados a sus ojos.

Tras la actuación, todos los presentes aplaudieron la valentía del trabajador del Circo de los Horrores y fue Edurne quién no tuvo palabras para describir lo que acababa de vivir en su propia piel: "Eres lo mñas heavy que he vivido aquí en 'Got Talent'". Florentino Fernández también alabó el número del concursante: "He visto usar herramientas que solo he usado en barbacoas".

Por su parte, Risto Mejide no dudó en quitar méritos a Auzzy Blood: "He visto una puesta en escena que es muy superior al número que ha ejecutado. El número es de lo más convencional que he visto en mi vida, nada del otro mundo, hemos visto cosas mucho más heavys’’.

Por último, Paula Echevarría, pese al no disfrute de su disciplina, la actriz ha manifestado su miedo por lo que puede llegar a hacer en próximas fases del concurso. Junto al 'sí' de la también influencer, Edurne y Flo han dado voto positivo al joven, pese a que Risto, le ha dado la negativa.