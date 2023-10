Josie regresó este pasado viernes a 'Zapeando' para sorprender a Cristina Pedroche tras su maternidad. Además de hablar de los primeros detalles del vestido de la presentadora para las campanadas, el estilista explicó por qué había estado ausente de la televisión durante los últimos meses tras la emisión de 'Tu cara me suena': "He engordado 11 kilos. Casi me muero".

"Colapsé. Se estaba emitiendo un programa que habíamos hecho con mucho cariño y tampoco podía decir estoy malo, pero es que acabé liquidado. Me fui a una clínica y me han resucitado. Tuve una insuficiencia suprarrenal", aseguró Josie en su visita al programa de laSexta. El exconcursante del talent de Antena 3 también le dio las gracias a "la ciencia y la medicina" por haberle "salvado la vida". "Acabé fatal. Pesaba 59 kilos", añadió posteriormente. "He recuperado hasta mi pelo, he resucitado hasta capilarmente, lo necesitaba, necesitaba parar un poco", aseguró Josie para tranquilizar a sus compañeros y a los espectadores de 'Zapeando'. Para ser más exactos, la insuficiencia suprarrenal es la incapacidad de las glándulas suprarrenales de no producir la cantidad suficiente de ciertas hormonas que son esenciales para regular diversas funciones en el cuerpo como, por ejemplo, la metabolización de las grasas, los azúcares y las proteínas. Las personas que sufren esta enfermedad pueden tener náuseas, vómitos, debilidad, pérdida de peso, diarreas, presión arterial baja, así como dolor en las articulaciones, entre otros sintomas.