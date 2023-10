David Valldeperas fue recientemente uno de los invitados del podcast 'Querido hater', que conduce el influencer Malbert en Podimo. Allí, aseguró que no tiene ninguna relación con Paz Padilla, con la que compartió lugar de trabajo durante varios años.

"Yo a David Valldeperas lo quiero mucho, lo he querido mucho, le deseo que sea muy feliz y que le vaya todo bien. Yo quiero a todos mis compañeros y a todos. Estoy muy centrada en lo mío", ha asegurado la presentadora durante un evento público en declaraciones recogidas por Lecturas. "Una vida son muchas cosas, y yo no suelo pisar suelo pisado. Entonces, siempre estoy pendiente de lo que me toca vivir. Es el consejo que doy: que la gente viva el aquí y el ahora. ¿De qué me sirve a mí pensar donde estuve ayer y lo que viví ayer? Fue una etapa de mi vida y ahora estoy en otra", comenta la gaditana.

En la entrevista que Valldeperas concedió a Malbert, el que fuera director del magacín vespertino aseguró "que se nos rompió el humor. No tengo ningún problema en hablar de Paz. Ella dejó de pasárselo bien en el programa desde hacía mucho tiempo, empezó a tener relaciones tensas con algunos colaboradores y dejó de ilusionarse con Sálvame. Era un programa que necesitaba mucha energía y compromiso de quien lo presenta. Ella lo disfrutaba al principio pero llegó a desencantarse, hasta que finalmente una tarde que hubiese sido una mala tarde para ella significó el fin de su participación en el programa", afirmó sobre el enfrentamiento entre Belén Esteban y Paz Padilla, que desembocó en la salida de la segunda de 'Sálvame'.

"Ahora no tengo ninguna relación con ella y no la quisiera tener ahora. Ha pasado mucho tiempo, creo que nos entendimos muy bien y trabajando congeniábamos. Luego, hubo un episodio tres meses después de aquello que a mí me desencantó. Ella creía que soy parte de sus enemigos y no es verdad. Yo hice algo con toda la buena intención, a ella le llegó algo no exacto y consideró que no me había portado bien con ella, hizo un acto y obviamente supo que se había equivocado", argumentó.