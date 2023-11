'Sálvese quien pueda' ya ha visto la luz, o al menos su primera parte, porque el resto de episodios llegarán en enero del próximo año. Este reality llega a la plataforma roja tras la cancelación de 'Sálvame' en Mediaset.

Belén Esteban, Víctor Sandoval, Kiko Hernández, Terelu Campos, Chelo García Cortés, Kiko Matamoros, Lydia Lozano y María Patiño protagonizan esta aventura en la que tras el final del programa buscan empleo en Miami.

Para promocionar el estreno, las dos últimas protagonistas han acudido al podcast 'Reyes del palique', presentado por Uy Albert y Fizpireta, donde las periodistas han contado algunas de las anécdotas vividas durante el rodaje, y además María Patiño se ha atrevido a hacer una confesión.

La presentadora de 'Socialité' aseguró haberlo pasado realmente mal tras la cancelación de 'Sálvame': "Yo tuve que pedir ayuda psicológica, siempre lo digo, no me importa porque yo no soy una ama de casa, no me gusta la cocina, ni la decoración y el trabajo me aisló de mi vida social", comentaba.

"Entonces dándole la vuelta a la historia digo me ha ayudado a encontrarme a mí misma, a luchar y a esforzarme por quedar con amigos. A dedicar más tiempo, tal y cómo me decía mi psicóloga, a mi misma. Y es que te olvidas. Entras en el trabajo y a nosotros nos recogían a la una, salíamos a las nueve, llegas, sigues hablando...Y al final vas tan rápido que pasa el tiempo y miré atrás y dije ''ostras, tengo un hijo de 24 años y ni me he enterado. La vida nos ha dado una oportunidad de frenar", reflexionaba junto a su compañera.

Además, Lydia Lozano se atrevía a analizar el actual panorama de la televisión tras el fin del programa de Telecinco. "Ahora no hay memes de la gente que está trabajando. Después de haber estado tantos años en el programa, lo veo todo muy quieto. No se mueven. Es como si viera una televisión a 33 revoluciones. La gente me para decir que vuelva Sálvame. Creo que nos echa realmente mucho de menos la gente y es un orgullo decirlo".