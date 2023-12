Ángel Cristo Junior sigue protagonizando las noches de los viernes en Telecinco. Desde su estreno hace tres semanas, 'De Viernes' ha exprimido al máximo las declaraciones del hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo, que anoche acudía por primera vez al plató del programa.

Allí, Ángel ha relatado los malos tratos que sufrió su madre por parte de su padre, pero al mismo tiempo acusaba a la actriz de ser "una de las mujeres que me han maltratado a lo largo de mi vida". Y aunque no justifica a su padre, sí comenta que vivir con Bárbara Rey no es algo sencillo.

"Yo no justifico a mi padre, yo solo me arrepiento de haber dicho de mi padre cosas que yo no quería contar, mi madre me convenció de dar una entrevista en televisión hablando sobre mi padre para conseguir dinero con los que pagar mis estudios, un dinero que luego no se empleó para eso", afirmaba el invitado ante presentadores y colaboradores. "Es algo que yo no me perdono, a mi padre con aquello lo machacamos, él estaba solo y yo sé que él lo hizo mal, pero estaba enfermo y estaba muy solo, estaba muy destruido".

"Mi padre cometió el error de casarse con mi madre, él era un hombre de circo y no debió elegir a esa mujer, no niego que mi padre maltratara a mi madre, pero ella prácticamente enterró a mi padre. Era merecido acusarle por lo que hizo, pero al final de su vida ya estaba deambulando solo, no era necesario hacer con él esa carnicería", decía contundente ante la perplejidad de algunos colaboradores.

Sobre su infancia, Cristo asegura que su madre nunca le prohibió ver a su padre, pero si les condicionaba a él y a su hermana "porque antes de ir a verle me contaba que él le había pegado y claro, ver a un padre que ha pegado a tu madre no es de buen hijo. Mi padre era una pesadilla en cuanto a la violencia que suponía vivir con él, pero para mí la pesadilla real ha sido mi madre, con ella es con quien yo pasé la infancia y a la adolescencia", ha rematado.