María Patiño y Nuria Marín no presentarán 'Socialité' a partir del próximo año 2024. La dirección de Mediaset no contarán con las periodistas para ponerse al frente del programa de Telecinco en su nueva etapa tras conocerse el final de La Fábrica de la Tele.

Las presentadoras no tenían un contrato de cadena con el grupo audiovisual, sino con la productora fundada por Óscar Cornejo y Adrián Madrid. La compañía audiovisual, que recientemente ha anunciado su disolución como empresa tras su 'divorcio' televisivo con Mediaset, tenía firmada la producción de 'Socialité' hasta el próximo 31 de diciembre.

Las reacciones por parte de las presentadoras no se han hecho esperar. Patiño ha confirmado la noticia de su salida como presentadora con una historia efímera en su perfil oficial de Instagram: "A la velocidad de un rayo se ha publicado mi cese como presentadora de 'Socialité'. Es un orgullo que la cadena siga apostando por el formato y por el equipo. Nunca lo consideré un pequeño programa y a la vista está que no lo fue, ni lo será. Ahora comienza una etapa maravillosa. Me siento afortunada y querida. Nos vemos mañana”.

A su vez, Marín también ha publicado un mensaje de despedida a 'Socialité', formato del que estuvo ligada a ella desde sus inicios, ya que fue su primera presentadora (junto a Nando Escribano) cuando nació como un spin-off de 'Cazamariposas', además de conducirlo en la actualidad: "Amiguis, últimamente he aprendido tantas cosas. Y estoy muy orgullosa del camino recorrido. Podría ser un día difícil, pero yo solo quiero dar las gracias por todo, sonreír y mirar al futuro”.

Tal y como informó este portal hace unos días, después del fin de la relación societaria de ambas empresas, los formatos de La Fábrica de la Tele seguirán en emisión a cargo de otras productoras. Se da por hecho que 'Todo es mentira' y 'Chester' pasarán a estar en manos de Risto Mejide, mientras que 'Socialité' podría mantenerse o transformarse en otro espacio de similares características con otra productora