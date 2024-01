Jorge Javier Vázquez no está de acuerdo con las contundentes palabras que le dedicó Mercedes Milá a la cúpula de Mediaset en el homenaje a María Teresa Campos. La presentadora lamentó que la profesional tuviera que retirarse en contra de su voluntad: "Perdona que lo diga aquí, no perdono que le quitaran el plató al final de su vida. Era como una condena a muerte", aseguró en el especial que emitió La 1.

Sin embargo, el que fuera conductor de 'Sálvame' expresa una opinión distinta a través de su blog, dirigiéndose directamente a su "admirada Mercedes Milá". "A veces pienso que a los que trabajamos en televisión se nos piden comportamientos excepcionales cuando el final de Teresa Campos es algo que le sucede a miles de profesionales. Las empresas dicen 'no' porque tienen todo el derecho del mundo a elegir", escribe.

Después de matizar que "otra cosa es que nos parezca justo o no", el de Badalona subraya que "no es patrimonio de las empresas de comunicación decidir con qué se queda y con qué no se queda el público". Ahí radica, según señala, "el verdadero triunfo de profesionales como María Teresa Campos". "Pasar a la historia, a la memoria colectiva, por una manera de hacer y, fundamentalmente, de ser", destaca.

"Teresa estaba en un plató de televisión cuando la mayor parte de compañeros de generación estaban ya en sus casas disfrutando o enfrentándose a la jubilación. Ella quiso seguir pero no pudo. Da igual. No es lo más importante de su carrera", comenta Jorge Javier, que pone en valor "el legado" de María Teresa Campos: "El profundo amor y respeto por su trabajo. Sus incansables ganas de luchar. Esa manera de hacer televisión que se tiene o no se tiene. Ella, indudablemente, la tenía".

"Por cierto: si hablamos de su última época, que nos sirva para aprender y no para criticarla. Todos, en algún momento de nuestras vidas, tendremos que enfrentarnos al vacío. A ver cómo nos sale entonces la jugada", finaliza en su mensaje.