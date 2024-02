'Operación Triunfo 2023' se despidió el pasado lunes con una de sus ediciones con más talento. La ganadora fue Naiara, después de mostrar su gran voz y su desparpajo sobre el escenario, y su carrera empieza ahora. Pero el éxito llegó a todos (casi) por igual dentro de la academia. Los fans del programa se volcaron durante tres meses con los concursantes, el favorito cambiaba constantemente y el expulsado semanal era una incógnita hasta el último momento. Sin embargo, en las últimas semanas Naiara empezó a despuntar y se convirtió en una de las voces más queridas de la edición.

La percepción de los propios finalistas durante la recta final del concurso también era que Naiara iba a ser la ganadora. "El máximo de ella estaba por encima del máximo de cualquiera. Lo que hizo en la gala final es admirable", aseguró Lucas este martes en un encuentro con los medios. Un sentimiento que también se retransmitía a partir del público presente en las galas. "Siempre que se escuchaba el nombre Naiara, o quizá en las actuaciones grupales, parecía que la gente se volvía loca", añadió el concursante.

Mantener los pies en la tierra

A pesar de los buenos datos de audiencia del programa y haber reunido a más de 12.000 personas en las firmas de discos, los 'triunfitos' todavía siguen en una nube. Bromean con regresar a la academia para un reparto de temas después de la rueda de prensa y seguir con su encierro. "Tener siempre los pies en la tierra es superimportante. Tengo claro que quiero tener a mi gente cerca siempre y que si en algún momento se me va un poco la olla me den una colleja", expuso otro de los finalistas, Paul Thin.

La benjamina de la edición, Ruslana, desveló que vivieron un momento muy emocionante cuando salieron de la academia para firmar discos para los fans del programa. "Se me ponen los pelos de punta", recordó la joven, haciendo hincapié en "la sensación de la gente gritando, querer abrazar a todo el mundo y que fuera imposible...".

Esencia y crecimiento personal

Tanto Paul como Ruslana mantuvieron su personalidad hasta el final del programa y lucharon por mostrarla sobre el escenario. "Lo esencial es lo que nos ha hecho presentarnos al casting y llegar hasta aquí. Hay que cuidarlo, aprender sin parar y seguir haciendo fuera", confirmó la ucraniana. "La música es algo tan vocacional que, si no sientes de verdad lo que estás haciendo, ¿para qué lo haces?", cuestionó Paul. Los finalistas de 'OT' se sienten triunfadores tras la experiencia. "Valoro muchísimo todo el crecimiento artístico, pero me llevo el crecimiento personal. Me siento muy ganador por eso", confesó Juanjo.

Su carrera profesional en el mundo de la música empieza ahora y no cierran las puertas a ningún proyecto artístico. "Quiero dar mis conciertos y me encantaría seguir formándome en interpretación y participar en musicales", apuntó el cantante. Una idea que también sostuvieron Lucas y Martin, que quieren combinar y unir sus facetas musicales y actorales. "Abril Zamora [profesora de interpretación de la academia] me ha despertado un lugar que me encantaría seguir explotando", desveló, por su parte, el uruguayo. Igual que sus compañeros expulsados previamente durante el programa, los finalistas y la ganadora irán publicando sus primeras canciones -muchas de ellas empezadas con otros artistas dentro de la academia- próximamente.