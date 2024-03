'Supervivientes 2024' ya se encuentra en emisión en Telecinco. Los distintos programas de la casa se están volcando en cubrir el reality tras convertirse en el mejor estreno de la temporada. Pese a que muchos de estos espacios apenas dedicaron tiempo a formatos como 'GH VIP' o 'GH Dúo', la situación ha cambiado con el reality de supervivencia.

La mesa VIP de 'TardeAR', esta tarde compuesta por Alaska, Xavier Sardà, Ana Brito y Manuel Díaz, abordó la última hora de 'Supervivientes 2024'. Ana Rosa Quintana aprovechó la oportunidad a sus colaboradores si se atreverían a concursar en el reality presentado por Jorge Javier Vázquez.

Alaska se mostró negada a formar parte del formato asegurando que "no es algo que haría de buena gana". Sin embargo, la sorpresa llegó de la otra parte de la mesa, Manuel Díaz El Cordobés no dudaba en postularse como concursante: "Yo iría si algún día me llega la propuesta y me pego unas vacaciones que no veas", lanzando su propuesta.

La candidatura de El Cordobés supondría su nueva aventura en el mundo de la televisión. El torero forma parte del elenco de la quinta temporada de 'El desafío' junto a Genoveva Casanova y Victoria Federica, entre otras. El formato se encuentra en plenas grabaciones como ya ha confirmado Juan del Val en 'La Roca'.