Camela fueron los invitados de la última entrega de 'Lo de Évole'. Los reyes de la tecnorumba conversaron sobre su carrera musical con Jordi Évole, que llegó a pedirles perdón por un hecho acontecido en los primeros años del 2000.

Para ser más exactos, en un punto del programa, el comunicador tiró de hemeroteca para recordar que decía la prensa del grupo durante su comienzos. Artículos de La Voz de Galicia, La Razón, El País y el de un Jordi Évole que dibujaba cómo eran los residentes del extrarradio de Barcelona para una revista: "Son hijos de inmigrantes llegados a Catalunya en los 60 pero ellos ya han nacido aquí, en la mayoría de casos dejaron los estudios una vez acabada la EGB, y desde entonces trabajan como albañiles, soldadores, cajeras, dependientas, jardineros... La gran pasión de toda esta gente son la rumba, el flamenco y las sevillanas y entre sus grupos predilectos está Camela".

“Qué manera de faltarle el respeto a la gente, lo pienso así”, reaccionó Ángeles después de escuchar al comunicador, que les pidió que leyese que el autor de esas palabras era el propio Jordi Évole. "¿Fuiste tú? ¡Capullo! ¿Tú hablabas así? En serio?”, comentó Dioni.

Después de este momentó, Évole les dio explicaciones a Ángeles y Dioni por estas palabras: "Fui a hacer un reportaje sobre el ambiente que había entre el público y el ambiente que me encontré era ese, pero igual también busqué el estereotipo de lo que podía ser el seguidor de Camela”.

"Aprovecho esta ocasión que me ha brindado la historia para pediros disculpas", les dijo Jordi Évole. "Tampoco te tienes por qué disculpar, no me siento ofendido, está claro que había muchos comentarios que no nos gustaban, pero ya pasábamos. Me daba igual mientras tuviera el apoyo de mi gente, lo que dijeran los medios me daba igual", le respondió Dioni.

"Estoy sudando de vergüenza", confesaba Jordi Évole con una risa nerviosa. "Madre mía, Jordi con el cariño que te tengo, lo que te admiro, se me ha caído un mito", le contestó el cantante entre bromas.