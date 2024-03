La fianza que la Audiencia de Barcelona ha impuesto a Dani Alves para salir de prisión tras ser condenado a cuatro años y medio de prisión por la violación de una joven también estuvo presente entre los contenidos de 'Espejo Público'. Susanna Griso se pronunció este viernes sobre este tema, lanzando una inesperada indirecta a Mercedes Milá por sus palabras sobre esta decisión judicial en Instagram: "Si pagas un millón de euros puedes violar".

Concretamente, los colaboradores del programa de Antena 3 estaban debatiendo si le dejarían a un amigo una cantidad tan elevada de dinero, momento en el que Griso no pudo contenerse al respecto: "No me he pronunciado porque estoy muy rabiosa con este tema".

"Me parece que está habiendo una demagogia, un populismo... Se están diciendo tantas barbaridades...", expresó la presentadora, desconcertando a los colaboradores, ya que no sabían a que se estaba refiriendo. "Como eso de que si tienes dinero sales de la cárcel. Que si eres rico sales de la cárcel antes de que si no lo eres. ¡Nos hemos cansado de decir que la fianza es proporcional al patrimonio que tiene la persona!", añadió.

Aparte de esta cuestión, Susanna Griso también mostró su preocupación por un detalle concreto de la condena al exfutbolista, lo que mucho interpretaron como una crítica a la ley del 'Sólo sí es sí': "Mi segunda tesis es que la condena hubiese sido, mínimo, de seis años con la anterior ley. Él tendría que haber pasado una cuarta parte en la cárcel, que serían 18 meses, por lo que ahora no estaría en libertad. Esto se ajusta a la ley, eso es así, pero me molesta".

Acto seguido, Gonzalo Miró tomó la palabra para rebatirle el último argumento de la presentadora de Antena 3: "Entiendo que os desagüéis con la ley del 'solo sí es si', pero los jueces podían haberle metido hasta 12 años y no lo han hecho, que la horquilla de penas llega hasta los 12 años, que son los que pedía la defensa y unos pocos menos, creo que ocho, la Fiscalía".