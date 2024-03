Andrea Bueno ha dado mucho que hablar en las redes sociales después de su última públicación. La participante de la séptima edición del reality de Telecinco insultó este pasado fin de semana a María Verdoy después de que comentase en 'Socialité' su reencuentro en el especial 'Ocho meses despuúes'.

"Lo de Andrea y Álvaro es lo más tóxico que he visto nunca. No son conscientes de esa toxicidad y eso es precisamente lo que define una relación tóxica", aseguró Verdoy, añadiendo posteriormente: "Ella le anula completamente y él sigue y sigue. Si veis algo así, lo más mínimo cerca de vosotros, huid, salid de ahí. Que sirva de algo ver estas relaciones en televisión".

Estas afirmaciones no le sentaron nada bien a Andrea, que insultó a la presentadora a través de las stories de su cuenta oficial de Instagram: "Cara espárrago".

"El mensaje va para ti. Te tendría que dar vergüenza, siendo más vieja que un saco de gnomos, hablando sin saber. Ya tiene el higo negro para estar hablando tonterías", afirmó la malagueña dirigiéndose a la presentadora de 'Socialité', a la que criticó su supuesta falta de neutralidad: "No es una niña, siendo presentadora tendría que ser un poco más neutra, con esa boca pestes... Criticando lo primero que se le pasa, si no sabes, no hables".