Telecinco emitió durante la noche del martes una nueva entrega de audiciones de 'Factor X'. Entre sus aspirantes se encontraba Fernando, que sorprendió a los jueces con su propia versión del 'Hoy quiero confesar' de Isabel Pantoja. Esto dio pie a que Lali Espósito compartiera la sorprendente e incómoda anécdota que le ocurrió con la tonadillera hace unos años.

Después de que los jueces valoraran positivamente la actuación del concursante, Lali aprovechó para revelar lo que sucedió con la intérprete de temas como 'Marinero de luces'. Cuando Fernando se bajó del escenario, la argentina les lanzó una pregunta a sus compañeros: "¿Os digo una anécdota con la Pantoja?".

Ocurrió en 2017 en el Festival Viña del Mar, en Chile, donde Lali ejercía como jurado. "Estaba en la primera fila y ella cantaba. Estaba con Maluma, él me hablaba y yo le contestaba", empezó recordando la cantante, reconociendo así que intercambió algunas palabras con su compañero durante la actuación de Pantoja.

"Terminó de cantar, fueron los conductores a hablar con ella y, en medio del show, dice: 'Todos ustedes en la primera fila, maleducados'. Yo pensando: 'Isabel Pantoja me está retando? Mi mamá me mata'. Nos cagó a pedos durante cinco minutos a todos los que estábamos ahí", desveló Lali en 'Factor X'.

Cabe recordar que, a pesar de este encontronazo, Isabel Pantoja también elogió a Lali Espósito durante su intervención en Viña del Mar. La tonadillera se declaró "fan" de la actriz por su papel en la telenovela 'Esperanza mía': "Yo he sido y soy una gran admiradora tuya y te respeto porque me vi la novela íntegra y me encantó el final".