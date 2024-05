Chanel fue la invitada del programa 'La matemática del espejo' esta semana. La cantante acudió para someterse a las preguntas de Carlos del Amor y repasar así su trayectoria.

"Cuando me hice famosa de repente fue de una manera extrema, bestia. Eso para cualquier ser humano, es un cambio muy radical y hay que encajarlo. Mi psicóloga me dice muchas veces que soy una guerrera", comenta sobre su repentina victoria en el 'Benidorm Fest', para continuar asegurando que "una cabeza no está preparada para una avalancha, tanto para todo lo malo como para lo bueno".

"Me quité de Twitter. No era sano para mi y no me aportaba absolutamente nada. Llegué a estar obsesionada con leer comentarios. Me llegó a cambiar el estado de ánimo durante semanas", explicaba antes de que el presentador le mostrara un vídeo de apoyo de Rigoberta Bandini. "Me quedo con esto, con las personas que hay detrás del artista. Esto me parece precioso, yo también le tengo un cariño especial".

"A mí se me acercaron poquitas personas, la verdad. Fue muy interesante. Menos mal que estaba mi familia ahí, porque pude estar con ellos. Si yo hubiera pensado en callar bocas, si mi motor hubiera sido eso, no hubiera conseguido ni la mitad. Me enfoqué en ser la mejor versión de mí", expuso.

La artista también ha dejado claro que 'SloMo' seguirá formando parte de su repertorio en la gira que prepara para este año: "Es una canción que me trajo tantas cosas bellas... Ya no es mía, es de la gente. Hay millones de coreografías. Vais a ver esta canción que también me representa con una Chanel de 2024, con la artista que soy hoy en día".

Por último, Chanel bromeó con la posibilidad de llevar a cabo un documental que servería para aclarar dudas respecto a su paso por Eurovisión, así como su victoria en el 'Benidorm Fest' y todo lo que ha vivido después: "Lo que sí que tengo que hacer es... Cuando cumpla 73 años y medio, voy a hacer un documental y voy a contar todo lo que no he contado".