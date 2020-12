El 23 de diciembre llega a los cines 'Los Croods: Una nueva era', segunda entrega de la saga de animación que arrancó en 2013 con 'Los Croods. Una aventura prehistórica'. La secuela cuenta en su versión en castellano con las voces de Anna Castillo y Raúl Arévalo, que debutan en el mundo del doblaje en los papeles de Alba Masmejor y Phil Masmejor. La cinta sigue a una familia prehistórica que explora el mundo con el objetivo de encontrar su hogar, una aventura llena de peligros que dará la oportunidad a los personajes femeninos de adoptar el rol de heroínas.

"Es una película muy feminista, pero bien, para las nuevas generaciones. Creo que tiene muchos valores y ese es mi favorito", reivindica Castillo en una entrevista concedida a Europa Press. "Es feminista pero no está remarcado. Es una de las muchas lecturas", agrega Arévalo. "Las nuevas generaciones lo verán precisamente como una nueva era, una nueva era en la que no se tiene que hablar ni de machismo ni de feminismo. Y esta película empieza a tocar temas desde un sitio que otras películas de animación no habían hecho", señala el actor.

Arévalo asegura ser seguidor del cine de animación y destaca la labor que hacen estudios como Dreamworks o Pixar para atraer a todo tipo de público. "Un niño de 10 años la disfruta igual que un padre de 50 o un tío de 25, pero cada uno se queda con una cosa. Algunos gags están hechos para entenderse de una forma, pero si eres más mayor, los entiendes de otra. Eso es una genialidad y lo tienen las buenas películas de animación", señala.

Primera experiencia

Tanto Castillo como Arévalo 'Los Croods: Una nueva era' ha supuesto su primera experiencia en el mundo del doblaje. "Me hacía mucha ilusión que me llamaran para una película de animación. Las veo todas. Cuando llamaban a algún compañero que no era doblador yo siempre pensaba que también me gustaría que me llamaran", confiesa el intérprete.

Para Castillo, la experiencia ha sido aún más personal. "Siempre me había dado mucho apuro y un poco de inseguridad mi voz. Fue la manera de quitármelo, hacerlo e intentar disfrutarlo", confiesa. "Ni Raúl ni yo lo vamos a hacer tan bien como un actor de doblaje porque no tenemos su técnica. Para mí es un honor que alguien confíe en mí, pero sé que es algo puntual", reconoce.

"Nuestras caras, en este momento, por salir en televisión pueden ser más mediáticas y pueden vender la película en España. Lo del intrusismo nunca lo he pensado. Si actúas bien, es que eres actor", sentencia Arévalo.

Su primera producción como dobladores llega a las salas en plena pandemia de coronavirus, en una atípica cartelera navideña que apenas contará con estrenos. "Si hay ahora algún proyecto que tiene cabida y puede funcionar son 'Los Croods'", opina el protagonista. "Lo tienen más complicado otro tipo de 'pelis' más pequeñas", dice Castillo, a lo que su compañero agrega entre risas: "Que son las que hacemos nosotros como actores y que no sabemos qué futuro tendrán".

Dirigida por Joel Crawford, 'Los Croods: Una nueva era' llega a los cines españoles el 23 de diciembre.