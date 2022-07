James Cameron vuelve a ponerse tras las cámaras en esperada, y retrasada en múltiples ocasiones, secuela de 'Avatar' que, bajo el título de 'El sentido del agua', llegará a los cines el próximo 16 de diciembre. Y ha sido el propio cineasta, creador de la exitosa franquicia, el que ha desvelado que tras las dos primeras secuelas se plantea si seguir como director de la saga de ciencia ficción.

La primera película de 'Avatar' se estrenó en 2009, y con ella, Cameron volvió a demostrar su buen hacer al frente de un proyecto tan descomunal convirtiéndola en la que fue durante una década, hasta la llegada de 'Vengadores: Endgame', en la película más taquillera de la historia con más de 2.800 millones de dólares.

Un éxito sin precedentes que le valió al realizador de blockbusters como 'Titanic' o 'Aliens: El regreso', que Fox le diera luz verde, y un presupuesto casi ilimitado tanto en tiempo como en dinero, para planear y desarrollar otras cuatro entregas, de las cuales, la primera en llegar a la gran pantalla será 'Avatar 2: El sentido del agua'.

Ahora, en una reciente entrevista con la revista Empire, el legendario realizador ha abordado el futuro de la franquicia, que tiene proyectadas hasta cinco entregas, e incluso el papel que podría desempeñar él mismo dentro de ella. Sobre todo, teniendo presente que su ambicioso proyecto requiere un gran nivel de exigencia, por lo que se encuentra abierto a que sean otros realizadores quienes se hagan cargo de la saga tras las cámaras, tal y como hizo George Lucas en la primera trilogía de 'Star Wars' tras dirigir 'Una nueva esperanza'.

"Las películas de Avatar te consumen absolutamente. También tengo otras cosas que estoy desarrollando y son emocionantes. Creo que, con el tiempo, no sé si después de 'Avatar 3' o 'Avatar 4', quiera cederle el relevo a un director en el que confíe para que se haga cargo y yo, pueda centrarme en hacer otras cosas que también me interesan. O tal vez no, no lo sé, dejó caer el emblemático director de 'Terminator', aludiendo así, a la posibilidad de que no sea él quien se ocupe de las dos últimas películas debido al alto compromiso que una propuesta tan gigantesca como esta requiere.

Claro que el hecho de que Cameron necesite tomarse un más que merecido respiro como director, no implica que no esté involucrado de otra forma en las siguientes entregas de 'Avatar'. No hay que olvidar que el legendario realizador, también ejerce como productor y guionista de la ambiciosa saga de ciencia ficción.

Asimismo, también se debe recordar que el director ya había dejado entrever anteriormente que 'Avatar' 4 y 5 serán completamente independientes del resto de la franquicia, por lo que no sería tan descabellado que fuera otro, el encargado de dejar su impronta dentro de la épica saga protagonizada por Sam Worthington y Zoe Saldaña.

Curiosamente, no es la primera vez que James Cameron ha estado a punto de tomar una decisión de tal magnitud. Ya ocurrió algo parecido con la adaptación del manga y anime, 'Alita, Ángel de combate', la cual, Cameron estuvo a desarrollando durante mucho tiempo antes de que terminase cediéndosela gustosamente a Robert Rodríguez.

Tras el estreno de 'Avatar: El sentido del agua' el próximo 16 de diciembre, la tercera película de la saga llegará a los cines el 20 de diciembre de 2024; 'Avatar 4' verá la luz el 18 de diciembre de 2026; y 'Avatar 5' aterrizará en salas el 22 de diciembre de 2028.