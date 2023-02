Luis Zahera (Santiago de Compostela, 1966) ha ganado el Goya al mejor actor de reparto por su papel de paisano en 'As bestas' de Rodrigo Sorogoyen. Zahera competía con su compañero de reparto y hermano ficticio Diego Anido, con Ramón Barea, nominado por 'Cinco lobitos', y con Fernando Tejero y Jesús Carroza, ambos por 'Modelo 77'.

Es el segundo Goya que gana; el primero, también como actor de reparto, se lo llevó en la edición de 2019 con 'El reino', del mismo director, Sorogoyen.

"Sevilla, estoy en deuda con ustedes, todo lo bueno que me ha pasado, me ha sucedido aquí", ha dicho el actor gallego nada más recibir su Goya, el segundo de su carrera. "Gracias, siempre quise rodar un western y matar a un francés", ha dicho provocando las risas. Se lo dedico a mi hermano Anido", así como a sus compañeros en la competición por el Goya, especialmente a Denis Menochet al que ha dedicado un "I love you, man".

Zahera se dio a conocer en la televisión gallega a finales de los noventa por su papel de Petróleo en la serie 'Mareas vivas' y dio el salto a la ficción nacional con colaboraciones en series como 'Hospital central' o 'Sin tetas no hay paraíso' y en los últimos años ha trabajado en 'Vivir sin permiso', 'Sky rojo' o 'Operación Marea Negra'. En el cine ha participado en la adaptación de 'El lápiz del carpintero' que dirigió Antón Reixa; el 'Alatriste' de Díaz Yanes, en 'Celda 211' o 'Mientras dure la guerra' de Alejandro Amenábar.