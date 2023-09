La entrega del Premio Donostia 2023 del Festival de Cine de San Sebastián a Javier Bardem se pospondrá hasta la edición de 2024, ya que no podrá participar en la gala debido a la huelga de actores de EEUU.

El director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, ha explicado este viernes, durante la presentación oficial del certamen, que Bardem será, como se ha anunciado, Premio Donostia 2023, pero la huelga de actores le impide participar en la gala de entrega, por lo que, de acuerdo con él, el festival ha decidido posponer la entrega al próximo año. "La entrega del premio física no puede ser", ha admitido el responsable del Zinemaldia, quien ha aclarado que han decidido celebrarla el año que viene, aunque el premio corresponda a la edición de 2023, porque quieren que "sea una gran fiesta".

Aunque la gala inaugural, que se celebrará el 22 de septiembre, no contará con Bardem, sí que se entregará un Premio Donostia, el que el Festival ha otorgado a Hayao Miyazaki, cuya última película abre el Zinemaldia, aunque lo recibirá de manera "virtual", ya que se encuentra en Japón, desde donde enviará un vídeo de agradecimiento.

Rebordinos ha afirmado que el de Miyazaki es el premio con el que se siente "más satisfecho", porque a su juicio "es la persona más importante que ha dado la animación mundial en toda su historia". "Y soy consciente de quien era Walt Disney", ha apostillado. Ha destacado el humanismo de las historias que muestra el realizador japonés, autor de "películas adelantadas a su tiempo y de una belleza extraordinaria". En la gala inaugural del día 22 se proyectará además la última película del arista nipón, la esperada 'The Boy and the Heron (El chico y la garza)'.

Sin rostros de Hollywood

El director del Zinemaldia ha explicado que la huelga convocada por el Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG-AFTRA) no afectará a la programación del Festival, que proyectará todas las películas que había seleccionado, aunque sí a la alfombra roja, sobre todo en una edición que "iba a ser muy norteamericana".

No obstante, ha avanzado algunos nombres de actores y actrices internacionales que visitarán San Sebastián en esta 71 edición, entre los que destacan Juliette Binoche, Gabriel Byrne, Dominic West, Jamer Norton, Mads Mikkelsen, Griffin Dunne, Aidan Gille, François Cluzet y Emmanuelle Devos. A ellos hay que sumar la habitual presencia de estrellas del cine español.

También pasarán reconocidos cineastas como J.A. Bayona, Todd Haynes, Isabel Coixet, Víctor Erice -también Premio Donostia-, Michel Franco, Matteo Garrone, Graig Gillespie, Johathan Glazer, Kitty Green, Valeria Sarmiento, Justine Triet, Tran Anh Hung, Ladj Ly y James March.

El jurado oficial estará presidido por otra ilustre directora, la francesa Claire Denis, galardonada con el Gran Premio del Festival de Cannes, el Oso de Plata en Berlín, el Lepoardo de Oro en Locarno y el premio Fipresci en San Sebastián. El jurado se completa con la acrtiz china Fan Bingbing, la productora y directora colomiana Cristina Gallego, la fotógrafa francesa Brigitte Lacombe, el productor húngaro Robert Lantos, la actriz española Vicky Luengo y el cineasta alemán Crhistian Petzold.

Rebordinos ha explicado que en la selección de este año la "memoria atraviesa muchas de las películas", ya que habrá historias sobre el colonialismo, el nazismo, las dictaduras y e incluso una sobre "la violencia más cercana", el anunciado documental de Jordi Évole con el exdirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera.