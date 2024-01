Las 'Chicas malas' vuelven al cine el próximo 12 de enero, 20 años después del estreno de la película original. Aunque el guion corre a cargo de la misma persona que escribió la comedia adolescente, Tina Fey, el elenco de actores de esta nueva versión está totalmente renovado. Lindsay Lohan, Rachel McAdams y Amanda Seyfried dan paso a una nueva generación del grupo de las míticas 'Plásticas' que luchan por convertirse en las reinas del instituto. Estas son las nuevas actrices que reinterpretan a las 'chicas malas'.

Reneé Rapp como Regina George

Regina George es la villana adolescente más querida de la cultura pop. Interpretada por Rachel McAdams en la película original de 2004, Reneé Rapp recoge el testigo en la próxima adaptación cinematográfica del musical. Regina es segura de sí misma y manipuladora, capaz de hacer todo lo que esté a su alcance para conseguir lo que quiere. A lo largo de la película, Regina se vuelve cada vez más insegura a medida que Cady Heron se hace más popular que ella.

La actriz y cantante Reneé Rapp tiene una larga trayectoria en musicales y ya interpretó a Regina George en el musical homónimo de Broadway, nominado al premio Tony. También es una de las protagonistas de la serie 'La vida sexual de las universitarias' de HBO Max.

Angourie Rice como Cady Heron

Cady Heron, interpretada por Lindsay Lohan en la película original, es la nueva estudiante del instituto que se instala en Estados Unidos después de haber estado viviendo en África. Sus habilidades sociales son limitadas, ya que durante su infancia recibió educación en casa por parte de su madre y no fue al colegio. En un primer momento, es ingenua, dulce, buena estudiante y quiere encajar en el grupo de 'Las Plásticas' a toda costa. Poco a poco, se integra en la pandilla y empieza a actuar como su reina, Regina George.

La nueva Cady Heron es la actriz australiana Angourie Rice. Es conocida por interpretar a Betty Brant en el Universo cinematográfico de Marvel en las películas 'Spider-Man: Homecoming', 'Spider-Man: Lejos de casa' y 'Spider-Man: No Way Home'.

Bebe Wood como Gretchen Wieners

Gretchen Wieners es la tercera integrante de 'Las Plásticas'. Ella es la chismosa del grupo y la fiel compañera de Regina George, muy influenciada por su amistad. Proviene de una familia extremadamente rica y es la única persona que conoce los secretos más oscuros de Regina, como que se operó la nariz en secreto.

La nueva intérprete de Gretchen es Bebe Wood, conocida por sus papeles de Shania en la serie de televisión de NBC 'The New Normal', Shannon en la serie de televisión de ABC 'The Real O'Neals', y Lake Meriwether en la serie original de Hulu 'Love, Victor'.

Avantika Vandanapu como Karen Shetty

Karen Shetty, en la película original Karen Smith, es una de las integrantes del grupo de 'Las Plásticas', interpretada en un primer momento por Amanda Seyfried. Es un personaje muy influenciado por Regina George y Gretchen Wieners.

La nueva Karen es Avantika Vandanapu. En 2021, Vandanapu interpretó el papel principal de Rhea Kumar en la película original de Disney Channel 'Spin'.

Auli'i Cravalho como Janis Ian

La actriz y cantante estadounidense Auli'i Cravalho es conocida por poner su voz a la protagonista de la película 'Vaiana ', de Disney, estrenada en 2016. También interpretó 'How Far I'll Go', la canción principal de la banda sonora.

Cravalho es Janis Ian en la nueva versión de la película, interpretada por Lizzy Caplan anteriormente. Janis fue la mejor amiga de Regina George durante su infancia. Su amistad se rompió y su principal objetivo a lo largo de la historia es vengarse de Regina por difundir rumores sobre ella. Para derrotarla recluta a Cady Heron y juntas intentan destrozar todas sus relaciones.