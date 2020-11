Y saber cocinarla es, sin duda, todo un arte. Conseguir que su intenso sabor y su textura jugosa se mantengan no es tarea fácil y quién mejor para explicar paso a paso cómo cocinar una buena carne en casa que un carnicero de raza, el vasco Imanol Jaca, The Basque Butcher de Txogitxu, embajador del País Vasco a través de la vaca vieja y gorda, la esencia gastronómica de las parrillas de los vascos.

¿Por qué se le llama "vaca vieja y gorda"? La vaca vieja, a la que también se le conoce como carne roja por el color que adquiere al contacto con el calor, tiene una media de vida de unos 20 años, por lo que se considera "vieja" cuando tiene más de 10 años. Y todos los restaurantes vascos tienen este producto de sabor intenso, que encuentra su origen hace casi 100 años en las parrillas de las sidrerías. En palabras de Imanol Jaca, "los chuletones de vaca vieja y gorda son un producto de la cultura gastronómica del País Vasco, trabajamos con un producto cultural, no es producto de marketing."

Pero el primer paso para conseguir un verdadero producto gourmet, como el cocinado por los expertos es la elección de la propia pieza de carne. Para ello, el experto aconseja "no huir de la grasa", ya que esta es un índice de calidad en cualquier animal. "La grasa, como ocurre en el jamón de bellota, nos da los sabores, los aromas. Recomiendo buscar la grasa que tiene pinta de mantequilla, que se funde muy rápido y no es una grasa acartonada, y es muy importante que esté veteada, es decir que esté marmoleado entre los tejidos musculares", explica Imanol.

Juan Mari Arzak, referente planetario en el repunte universal de la creatividad en los fogones, no ha dejado de trabajar nunca con este proveedor guipuzcoano en sus restaurantes. «Todo es maravilloso en Txogitxu», ha dicho públicamente el prestigioso cocinero, un referente mundial incuestionable. Ahora, impulsado por su idea de socializar el buen gusto, Imanol Jaca estrena tienda virtual (www.txogitxu.com) para que todo aquel que lo desee tenga acceso a productos de primerísima calidad que hasta hace muy como esteban reservados a los mejores restaurantes. «Cuando promueves productos gastronómicos no prostituidos, promueves la salud y fomentas la distribución de productos honestos. Reivindicamos el derecho a comer bien y saludable porque comer bien no es un lujo.

La exclusividad gastronómica es un placer silencioso, ingobernable. Sentir la emoción de un instante, de un milagro ensartado en un tenedor, de un mordisco a una carne roja, probablemente la mejor del mundo, es un lujo culinario que hasta ahora estaba reservado a los grandes restaurantes, a esos que exhiben estrellas Michelin en las chaquetillas de sus chefs y sirven comidas con un sello de calidad ganado a pulso reconocible en cualquier parte del planeta.

El sabor nos mantiene con vida, nos alienta y nos recuerda que la línea que separa el éxito del desastre es la materia prima. Imanol Jaca, fundador de Txogitxu, lleva más de 30 años afinando carne, encontrándole el punto, dándole la maduración exacta. Además, el experto vasco recomienda no usar en exceso la sal, independientemente del tipo de producto que sea, ya que "potencia la entrada del sabor en boca pero abusar de la sal con cualquier producto me parece un error".

