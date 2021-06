Ferran Adriá regala unos cuantos consejos para la vida al alumnado de primer y segundo año de Dirección de Cocina y Servicio de los hoteles escuela de las Islas Canarias El chef, todo un icono de la cocina de vanguardia aún después de haber cerrado El Bulli, clausuró este jueves el curso académico con una clase online en la que las recomendaciones para afrontar el futuro en el sector de la restauración se impusieron a los secretos culinarios.

"Si van montar un restaurante debes saber de todo, el negocio lo debes llevar tú porque precisamente por dejarlo en manos de un gestor y no estar al tanto de las cuentas, el 50% de estos negocios no superan los cinco años”, advirtió Adriá a los 200 alumnos de primero y segundo curso de Cocina y Servicio que se forman en los hoteles escuela de Hecansa en Santa Brígida, Tenerife y La Gomera, y que de forma online asistían a la master class con la que se clausuraba el curso académico. La charla la siguieron también profesionales del sector de la restauración desde el Hotel Los Camellos, en Agüimes.

Desde la sede de la Fundación El Bulli, Adriá respondió preguntas sobre qué modelo de negocio abrir en este momento para tener éxito, qué ocurre cuando se bloquea la creatividad, qué plato nuevo haría, de qué creación está más orgulloso, o cómo ve la influencia que ha tenido su trabajo entre tantos cocineros que han pasado por El Bulli, y hasta qué papel juega la gastronomía en el turismo en la actualidad.

El chef aprovechó para darles todo tipo de consejos más que desvelarles trucos y recetas para triunfar en los fogones. "Ya sea un gastrobar o un restaurante hay que hacer números primero, pedir consejos a quien tiene negocios, y ya si se deciden hay que hacer balance de cuánto tienes y cuánto debes, porque también hay que pagar impuestos", respondió.

Se puso Adriá hasta en la piel de los futuros cocineros que como muchos jóvenes quieren tener una jornada laboral de ocho horas y los fines de semana libres, una reivindicación, que ya les dejo claro que "es un hándicap" , y más en estos tiempos.

También contó que cuando empezó en la cocina, con 22 años, allá por la década de los 80, lo que hacía un chef era coger un libro y reproducir las recetas porque "costaba cuestionar algo", pero si bien les animó a ser innovadores, les sugirió que no sólo es importante la teórica a la hora de crear sino también la práctica.

Pero quien ha recibido las máximas distinciones gastronómicas entre las que figura la de Mejor Restaurante del Mundo por la revista británica Restaurant, o el premio S. Pellegrino durante cuatro años consecutivos; algo que ningún otro establecimiento ha logrado hasta ahora, confesó a estos alumnos que "los cocineros nos pensamos que somos los reyes del mambo y se ha dado cuenta que es muy importante no sólo el plato sino también el servicio por lo que es necesario darse una cura de humildad". A este respecto les aclaró que hace años se hizo un estudio en París que concluyó que lo primero que valora el cliente es la bienvenida, segundo el ambiente, luego el servicio y después la cocina, por lo que hay tener claro que no todo el éxito está en los fogones como se piensa.

En cuanto al papel que juega la gastronomía en el turismo de calidad como puede ser el caso de Canarias, desveló que al pertenecer a una familia de clase trabajadora de Hospitalet, no pudo disfrutar de vacaciones de lujo, pero la realidad es que el motivo por que viajan hoy día 9 millones de personas es por disfrutar de la gastronomía de un lugar. De la cocina canaria, que como en todos los territorios, precisó que ha ganado creatividad, añadió que no todo es cuestión del producto porque la realidad es que "el mar no da producto para todos por lo que también es esencial como ese sentimiento canario se traslada a los platos"..

Así, el chef que ha creado escuela,-más de 2.500 alumnos han pasado por El Bulli-, y ha marcado un antes y un después las experiencias gastronómicas, en esta clase magistral que regaló a los estudiantes de los centros de Hecansa aprovechó para darles otro consejo más: "deben formarse al máximo nivel, y sobre todo sean "pragmáticos y realistas".