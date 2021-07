El café es una de las bebidas más consumidas en España y Mercadona es consciente, por eso uno de sus lanzamientos del verano lo dedica a los amantes del brebaje: se trata de una versión en frío que se comercializa ya preparada y envasada de forma individual. Una fórmula muy cómoda para llevar a cualquier parte sellada con la firma de Hacendado.

Según la OCU casi la mitad de la población toma café y el porcentaje es aún mayor si consideramos su versión sin cafeína. Una cuarta parte de los consumidores, según el informe, lo consume al menos una vez al día.

Los estudios del INE, por otro lado, reflejan que la pandemia incrementó el gasto en café en la cesta de la compra de los hogares.

Propiedades del café

Según algunos estudios el café ayuda a preservar la memoria porque es rico en potasio, magnesio y fluoruro.

Tiene alto grado de antioxidantes, una cualidad que consigue que ayude, por un lado, a combatir contra el estrés oxidativo de la diabetes del tipo 2 y, por otro, a retrasar el proceso de envejecimiento de las células.

Dilalata los vasos sanguíneos y, como consecuencia, ayuda a disminuir los dolores de cabeza y la mala circulación.

La cafeína, además de mantener alerta a quien la consume y abre los bronquios, por lo que mejora la respiración a quien sufre afecciones de este tipo.

En cualquier caso, los principales reclamos de los amantes del café son su aroma y su sabor característicos. Los consumidores son exigentes a la hora de elegir el producto en las grandes superficies, por lo que en la mayoría de supermercados sirven una gran variedad de marcas a los clientes.

Café frío de Mercadona para el verano

El clásico spresso suele pedirse con hielo en las sobremesas estivales españolas, también en su versión con leche, la que más adeptos reúne en España.

La cadena de supermercados de Juan Roig satisface a todos los paladares al servir esta bebida en frío en diferentes variantes: descafeinado, solo, con leche, cappuccino, "light" y Avena café.

El café latte espresso, está elaborado con un 18% de café y leche semidesnatada.

El café latte capuccino tiene unas propiedades similares a las de la variedad anterior, pero se diferencia pro su toque especial de cacao.

También está el café latte descafeinado para las personas que no quieran tomar cafeína, el café latte light elaborado con leche sin lactosa, y el Avena café, se dirige a quien no puede o no quiere beber leche, mezcla el café con esta bebida vegetal.

Los cafés fríos de marca Hacendado se venden en un vaso de 25 cl y se recomienda tomarlos a una temperatura de entre 2 y 8 ºC.

Se pueden comprar en los establecimientos físicos o en la tienda online de Mercadona a un precio de entre 0,75 y 0,85 euros la unidad.