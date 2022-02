La pasta es uno de los platos más recurridos de nuestra gastronomía. Parece sencillo pero una buena elaboración, resulta más costosa de lo que podríamos pensar. Un buen punto de cocción es clave para que la pasta quede al más puro estilo italiano.

Este lunes Dabiz Muñoz ha dado unos truquitos que quizá te puedan ayudar para preparar una buena pasta, además de un plato que seguro que no conocías, la pasta Agus, un plato dedicado a su padre .

En esta receta combina una pasta seca, estilo rigatoni, con una salsa hecha a base de tomate crudo triturado, vino, chiles picantes, queso parmesano y chicharrones salteados. "Cuando yo era pequeño mi padre me hacía un sándwich con chicharrones de cerdo sofritos y una salsa picante que estaba de la leche", ha explicado el chef.

La clave la ha dado a la hora de cocer la pasta. Seguro que en más de una ocasión has escuchado el debate de: aceite en el agua sí o aceite en el agua no. Los italianos son partidarios de un rotundo no pero, Dabid Muñoz ha dado otra clave. Ha explicado que le echa al agua un chorro de aceite de oliva, no para evitar que la pasta se pegue, "como piensa todo el mundo", sino para impedir que se forme una espuma que haga rebosar el agua.

Para evitar que la pasta se pegue, en realidad, lo más recomendable es utilizar una gran cantidad de agua. Muchos cocineros italianos han explicado, de hecho, que cocer la pasta con aceite puede impedir una correcta cocción o incluso hacer que la grasa se adhiera a la pasta, modificando sus propiedades de sabor y textura. Por lo tanto, el aceite no hará que la pasta quede mejor ni peor, pero nos facilitará la cocción y evitará que el agua rebose y nos lo ponga todo perdido en la cocina.