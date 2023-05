Seguramente has oído hablar de ellos, pero no sabes si son una moda o si realmente funcionan. Los superalimentos llevan toda la vida entre nosotros, pero no ha sido hasta hace algunos años que han empezado a hacerse famosos por sus grandes beneficios para la salud.

Muchos de ellos ganaron popularidad gracias a los ´influencers´ que promovían una vida sana a través de las redes sociales. Pero esto no es inconveniente para que sus propiedades nos protejan de enfermedades, potencien la vitalidad o ralenticen el envejecimiento. Aunque la lista es muy grande, aquí te seleccionamos siete superalimentos que darán mucho de qué hablar este año. La espirulina Este ingrediente, considerado erróneamente como un alga, está formado de organismos procariotas y es muy utilizado en el mundo del deporte por sus propiedades. Y es que la espirulina incrementa la masa muscular gracias a su alto contenido en proteínas, tiene grandes niveles de vitaminas A y E, ácidos grasos Omega-3, calcio, potasio, zinc, magnesio y otros minerales. Además, se ha demostrado que es antioxidante, regula la presión arterial, reduce el colesterol o alivia los síntomas de la rinitis alérgica, entre otras propiedades. La maca andina Esta raíz originaria de las montañas de Perú es muy codiciada por sus valiosos beneficios. La maca andina es un alimento afrodisíaco que ayuda a mejorar la disfunción eréctil y la calidad del esperma. Sin embargo, varios estudios han demostrado que sus efectos sobre la función sexual son limitados y debe complementarse con un estilo de vida saludable. Además, este tubérculo mejora la memoria y contiene minerales como calcio, potasio, fósforo o hierro. Las semillas de Chía Fue el ´boom´ del año pasado, pero las semillas de Chía han llegado para quedarse. Este alimento con sabor a nuez es muy rico en calcio, fósforo, omega-3, antioxidantes y fibra. Las semillas de Chía tienen el doble de proteínas que las de otras plantas, cinco veces más calcio que la leche entera o siete veces más omega-3 que el salmón. Sus ácidos grasos son buenos para el sistema cardiovascular y el cerebro. La cúrcuma Esta especia, uno de los ingredientes del curry en la gastronomía india, tiene propiedades antiinflamatorias, sirve para reducir la acidez de estómago, estimula la función hepática, estimula el sistema inmune y mejora el ánimo. Otros estudios han demostrado además que la cúrcuma tiene es anti-fúngica y anti-bacteriana. El amaranto Si hace un año la quinoa fue el alimento estrella, ahora el amaranto se presenta como su sustituto oficial. Esta semilla, que posee características similares a los cereales y a las legumbres, es muy digestiva y tiene altos niveles de proteínas, fibra, grasas saludables y minerales como hierro o magnesio. El ajo Entre los alimentos de toda la vida también encontramos algunos que son muy beneficiosos para la salud. El ajo, uno de los más conocidos, tiene un gran valor nutritivo (pero muy pocas calorías) y altos niveles de fibra, calcio, vitamina B6, hierro, fósforo, potasio o antioxidantes. Tiene propiedades antibióticas, reduce la presión arterial, el colesterol, incrementa los niveles de insulina o controla los daños causados por el reumatismo, entre otros beneficios.