A sus 8 años, la alicantina Loreto Riera ha hecho historia en 'Masterchef Junior 10' al ser la vencedora de menor edad del programa de TVE tras superar con su cocina a su compañero Jesús, de 12 años. Hija y nieta de cocineros, ya está pensando en introducir un "plato sorpresa" en el restaurante de su padre, Les tapes de la iaia, en el municipio alicantino de Mutxamel.

Ibas a por todas en la repesca, pero ¿tan segura estabas de ganar?

No estaba tan segura, pero me lo imaginaba, porque yo cocino bien, le pongo amor y casi siempre me sale bien.

¿Qué sientes al ser la ganadora más joven del programa?

Me siento súper bien, la emoción de batir un récord... Estoy bien.

Los jueces dieron un 10 a tus platos, ¿tú también?

Yo creo que sí. Los he hecho muy bien porque los probé y estaban muy ricos, la verdad.

Los platos los dedicaste a tu yaya y a tus amigos. ¿A quién le dedicas este premio?

A mi padre y a mi abuela, porque gracias a mi abuela cocina mi padre y gracias a mi padre cocino yo (ríe).

¿Qué has aprendido en 'MasterChef'?

A hacer muchísimas técnicas de vanguardia, como esferificaciones, velos, aires, espumas...

¿Todo eso lo vas a seguir poniendo en práctica?

¡Claro!

¿Te ves de cocinera en el restaurante de tu padre?

Yo me vería, aunque también quiero ser pediatra. Pediatra o cocinera.

Y si fueras cocinera, ¿dónde te gustaría trabajar?

En el bar de mi padre o en el restaurante de Jordi Cruz, el ABaC.

¿Y en el de Dabiz Muñoz [que juzgó sus platos], no?

Bueno, yo fui al StreetXO [otro restaurante de Dabiz Muñoz] y la cocina era muy chula, había una barra desde la que se veía la cocina y se oía un poco de gritos. No es que no quiera cocinar allí, pero los gritos no me gustan.

Pero para ser cocinera hay que aguantar la presión. ¿Tú la has aguantado bien en el programa?

Sí.

¿Y cómo te han recibido en Mutxamel?

Súper bien. Me ha recibido el alcalde, mis compañeras... Está súper contento todo el mundo. Ahora voy caminando por la calle y me hacen fotos, y me gusta mucho.

¿Estás orgullosa de ser la primera mutxamelera en ganar el programa?

Sí, muy contenta.

¿Tienes ganas de volver a tu colegio?

Sí, la verdad es que el colegio me gusta. Lo que no me gusta es madrugar.

¿Pensarás platos y se los propondrás a tu padre?

Sí, ya estamos mirando un plato sorpresa a ver si lo podemos poner en carta, y algunos más sacaremos al cabo del tiempo, creo yo.

¿Los cocinarás tú también?

Sí, aunque mi padre me ayudará porque la gimnasia, el colegio, la música.. ¡Es que tengo muchas cosas!

¿Dónde te gustaría cocinar y para quién? ¿Te gustaría tener un restaurante?

Me gustaría cocinar en el ABaC de Jordi y, si tuviera mi restaurante, me gustaría que fuera un restaurante medio, tampoco muy pequeño ni muy grande, para así poder poner esferificaciones y esas cositas pijas.

¿Y a quién invitarías?

A Alex de 'Masterchef 11', que me cae súper bien, a Martín Berasategui y a Jordi Cruz.

¿Piensas seguir cocinando, tocando el saxofón y haciendo gimnasia?

Sí. De momento no dejo nada.

¿Y los estudios los llevas bien?

Muy bien, la verdad.